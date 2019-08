"Vinieron maestros del este y ahora el nivel está muy igualado en Europa"

Residente en Chantada, el ajedrecista y entrenador de ajedrez Vladimir Petkov ha conquistado este año los dos torneos que el Concello de Cambre celebró en un día, el sábado 17. Tras 15 años como jugador profesional en los que se dedicaba en exclusiva a competir durante todo el año, este búlgaro se topó con una oportunidad laboral en Chantada, donde vive desde hace dos años y medio, y optó por entrenar y enseñar.

Ganó dos torneos en un día. ¿Tiene mucha experiencia?

Sí, durante muchos años fui jugador profesional, me pasé 15 años solo jugando, no entrenaba ni daba clases, me dedicaba a eso todo el año, y ahora participo en torneos todos los veranos.

¿Por qué decidió empezar a entrenar y dejar la rutina de jugar en competiciones internacionales?

Conocía gente en Chantada de participar en torneos, como a como nuestro presidente José Camilo y a José Miguel Vázquez Fortes. En ese momento yo jugaba para un equipo de Bulgaria y en el equipo nacional. Cuando se marchó el gran maestro que estaba antes en Chantada, mi amigo Alejandro Hoffman, me propusieron ir yo a trabajar al club del Círculo Chantadino de Ajedrez. Decidí cambiar y empezar como entrenador porque con los años viene el cansancio y eso; no se puede jugar tanto. Y aquí hay un buen ambiente. Alejandro Hoffman, que es argentino, es un buena maestro y está bastante desarrollado el ajedrez en Chantada, les gusta.

¿Competir tantos años exigía mucha energía?

Yo solo jugaba en torneos, no daba clases ni entrenaba. Eso necesita mucha más fuerza y tiempo para prepararse. Un chico búlgaro campeón del mundo vive también en España. Sabía que aquí hay buen ambiente y gente que quiere desarrollar el ajedrez.

¿Y cómo vio los torneos de Cambre?

Estoy contento porque conseguí ganar y con buen resultado, y son torneos con poco tiempo por jugada, donde no hay garantías de que vayas a ganar aunque seas un gran maestro.

¿Y qué tal era el nivel?

Había buen nivel, con maestros internacionales y más gente de Galicia. En Galicia hay un buen nivel y hay muchos torneos, todo el verano. En otros países no hay tantos.

¿Participa usted en muchos torneos en verano?

Sí, mañana [por ayer] por ejemplo voy a jugar a Rianxo, es un torneo de un día. Hay muchos torneos diferentes rápidos, que se juegan en un día, como en Cambre. Y también hay de partidas lentas, que se juegan en una semana. Hace dos semanas acabé de jugar un torneo muy fuerte en Pontevedra.

¿Y cómo le fue?

Estoy contento, quedé en sexto puesto. Podría ir mejor porque en la lista principal estaba quinto, pero acabé con dos victorias, sexto. Ganó un famoso jugador de Letonia, que juega con bandera española.

Al ver su nombre como ganador de los dos torneos de Cambre, vienen a la mente los nombres de los referentes del ajedrez, de países del este. ¿Siguen siendo mejores jugadores que el resto?

Los países del este han destacado más porque aquí hay muchos más deportes o muchas más cosas, como el fútbol, en los que se concentra más gente. En Bulgaria y los países del este el ajedrez está más desarrollado desde hace mucho tiempo. Y en Rusia mucho más. Por eso nosotros tenemos esto de Rusia, entrenadores. Pero ahora está casi igualado en toda Europa. No podemos decir que la gente del este sea mejor.

¿Ya no?

No, porque vinieron muchos entrenadores de Rusia y estos países, como yo, y por eso ahora, por suerte, está casi igualado. En España trabajan muchos entrenadores de países del este y de América. Aquí hay muy buen nivel en general, en España, y poco a poco en Galicia. Antes había muchos torneos. Bajaron pero poco a poco se recupera. Hay todo el verano, en otros países no puedes estar dos meses jugando.