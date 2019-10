La Diputación reserva fondos para pagos pendientes a afectados del monte Costa

La Diputación ha consignado los fondos para pagar a los afectados pendientes de cobrar por ocupar terrenos del monte Costa para las obras de ampliación de la pista del aeropuerto de Alvedro. El ente provincial convoca a los dueños de siete parcelas para abonar los pagos pendientes por la ocupación, como publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A otros dos a los que no logra localizar les notificó el procedimiento a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los propietarios a los que convoca ahora la Diputación son los que rechazaron el precio inicial que les ofreció por haber ocupado sus terrenos con vertidos en los trabajos en el aeropuerto. La institución provincial comenzó en octubre de 2018 el procedimiento para abonar las indemnizaciones que correspondían a los propietarios de terrenos del monte Costa que se vieron afectados por los trabajos en Alvedro, ya que vertió escombros y extrajo tierras en sus fincas dentro de las obras para ampliar y obtener relleno para la pista del aeropuerto.

En total, eran doce los afectados, que en su día habían denunciado que se ocuparon sus terrenos sin haberse alcanzado un acuerdo previo sobre el precio, lo cual ocurrió durante el mandato en el que el popular Diego Calvo presidió la Diputación. El Gobierno provincial bipartito inició primero un expediente de deslinde del monte Costa para fijar con exactitud los límites de ese terreno y determinar cuánto se afectó a cada finca privada y, después, negociar las indemnizaciones.

Doce propietarios plantearon responsabilidad patrimonial a la Diputación, uno de ellos una empresa. El organismo inició en octubre el procedimiento para abonar en total 54.000 euros. La propuesta del Ejecutivo provincial consistía en pagar 5,74 euros por metro cuadrado, a lo que se sumaban 1,54 euros por metro en caso de fincas con arbolado. El importe total sumaba 43.221 euros más 11.596 euros por el arbolado que pierden, de lo que resultaban 54.818,40 euros en total.

Los propietarios ahora convocados no aceptaron en su momento la propuesta provincial, asegura la Diputación. El organismo no precisó ayer el importe de los nuevos pagos. El anuncio publicado en el BOE dirigido a los propietarios de fincas en el monte Costa a los que no se ha podido localizar notifica a una de las particulares el trámite de audiencia previo a la resolución y a los herederos de un dueño de tierras afectadas, la resolución y el requerimiento para el pago de las cuantías por la ocupación.