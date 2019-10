"Estoy cansado de que la ría esté hecha un cisco y que nadie haga nada"

Más de un centenar de voluntarios sacaron cerca de dos toneladas de basura de la ría de O Burgo el pasado sábado en una limpieza convocada por redes sociales. El impulsor de esta iniciativa fue Marco Antonio Pazos, un vecino de Vilaboa que está harto de que las administraciones públicas no hagan nada para regenerar el estuario.

¿Qué tal transcurrió la limpieza de la ría?

Muy bien. Fue una jornada muy productiva. Alguna gente se esperaba que sacásemos muy poquito, pero realmente fueron muchos kilogramos de basura. En principio fue todo un éxito.

¿Cuántas toneladas sacaron en la limpieza?

Sobre dos toneladas.

Eso es muchísimo.

Hemos sacado todo a mano. De hecho tengo unas fotos en las que se me ve tirando de unas lavadoras con unos efectivos. Es que todo ha sido a mano, con las mariscadoras, que conocían el fondo. Fue a la antigua usanza. Había ruedas de automóviles, baterías de móviles, de coches... Hemos encontrado un montón de cosas. La gente no daba crédito.

¿Qué fue lo más raro que encontraron?

El chasis de una moto, una bañera, cinco bombos de lavadora, bicicletas. Hay una variedad inmensa. Esto no acaba aquí. Hemos hecho un vídeo con un amigo que es un buzo donde hemos limpiado. Estaba todo lleno de electrodomésticos.

¿En qué zona?

Un poquito más adelante del puente de A Pasaxe, enfrente a Santa Cristina. Me puse en contacto con el Ayuntamiento de A Coruña y me dicen que van a mandar a los técnicos allí para ver qué se puede hacer con todo eso.

¿Quieren hacer una segunda convocatoria para limpiar?

Vamos a esperar a que el Ayuntamiento de A Coruña me diga algo. Si aquí no se mueve nada, evidentemente tendrá que salir a la calle y sacar los electrodomésticos hasta que se los lleve alguien. Aún hay basura que está en una pista de allí y aún no se ha recogido y la gente la está tirando otra vez a la ría. Estamos tristes. Volveremos y la quitaremos otra vez para arriba. Si a diez metros está el otro ayuntamiento y hay allí basura no se recoge. Me parece un poco estúpido teniendo un camión a diez metros.

Se refiere a la basura que sacaron en la zona del puente de A Pasaxe y de la Conservera Celta.

No entiendo de esas fronteras. Si tanto se hable de unirse todos los ayuntamientos. Parece mentira que esta sea un bien común y que haya fronteras.

¿De dónde sale toda esa basura que hay en la ría?

Allí hay un foco incontrolado de basura. Allí se está tirando basura continuamente a la ría. Allí hay uralita enterrada.

¿A dónde se refiere?

Un poco más adelante del puente de A Pasaxe, donde está la Conservera Celta.

¿Es el foco que más genera?

Efectivamente. Allí la culpa la van a llevar ellos, pero a lo mejor el que más o el que menos tira con todo. Ves una imagen y vale más que mil palabras. Allí ves un vertedero al lado de la ría. Viene un día el viento y cae una cosa. Viene otro tal y cayó otra. Eso es un vertedero constante que está al lado de la ría. ¿Que no lo ve nadie? Me parece un poco grave que no se vea. Me parece grave. Si a mí por tirar una nevera por un acantilado y viene el Seprona y me mete una multa. Aquí que estamos viendo día tras día que la ría se está llenando de mierda, aquí no pasa nada. ¡Basta ya! Los mariscadores necesitan poder vivir y nosotros necesitamos poder bañarnos sin contaminación en la ría. Clama que haya lavadoras, neveras, microondas, motos, una lancha enterrada con el motor, uralitas con amianto... Allí hay que meter mano sí o sí. No puede estar allí un vertedero al lado de la ría viendo como cae una nevera o una lavadora. Cae de todo.

¿Qué sintió al ver esa cantidad de basura que sacaron?

Mucha tristeza. Siento orgullo de poder quitar esa cantidad. Aún queda otro tanto dentro. Estoy cansado de estas impunidades y de que la ría esté hecha un cisco y que nadie haga nada. No sé porqué no limpien ese.