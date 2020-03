La Xunta descarta efectos ambientales en el plan para el centro de salud en Abegondo

La Xunta agiliza el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para construir un centro de salud en San Marcos, en la capital municipal de Abegondo. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio exime al proyecto de someterse al trámite de evaluación ambiental al no prever que genere efectos significativos para el medio ambiente, según la resolución por la que se formuló informe ambiental estratégico, publicada ayer.

El PEID prevé calificar una parcela de 5.113 metros cuadrados de suelo rústico de protección ordinaria como dotación múltiple y espacios libres y verdes, para destinarla a acoger centro de salud. El equipamiento sanitario se situará en la zona central del ámbito. El plan también prevé la ordenación de los espacios destinados a zonas verdes, al norte de la parcela, y los accesos y aparcamientos vinculados al centro de salud, al sur.

La propuesta proyecta que la ocupación máxima de la edificación sea el 20% de la superficie de la parcela y su altura máxima, de dos plantas, siete metros desde la rasante del terreno. El suelo se encuentra en la zona dotacional de San Marcos, en una parcela urbanizada con acceso a servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y red eléctrica, además de bien comunicada y con escasa pendiente, señala el informe de la Consellería. Entre las medidas de integración previstas, destacan la incorporación de especies vegetales autóctonas en las zonas verdes o la ejecución de pavimentos que permitan la permeabilidad del terreno.

En las observaciones de otros organismos, el Instituto de Estudos do Territorio plantea medidas para mejorar la integración paisajística y la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo reclama que se mantenga el estado natural de los terrenos en, al menos, la mitad de la parcela, aspecto que "no se cumple en la delimitación del borrador".

El Concello había diseñado para la zona un proyecto más ambicioso, con una plaza, viviendas y comercios. Tras la anulación del PXOM, la Xunta rechazó incluir todo el desarrollo en las normas provisionales.