"Con esta nueva carga el polígono es irrealizable. Y la vía ártabra además no da acceso directo al sector"

"Cómo arruinar a los vecinos, podría ser el titular de lo que ha pasado con este desarrollo. La Xunta hace la vía ártabra a su gusto, con la empresa que quiere, y la paga, la hace cuando los terrenos estaban aún sin urbanizar para no esperar. Nosotros también podríamos haberla ejecutado y ya contaríamos este coste. El plan parcial se aprobó sin esa carga porque el vial ya había sido ejecutado antes. La vía ártabra además no nos beneficia, no da acceso al sector, es una circunvalación. Con esta nueva carga que reclama la Xunta este polígono es irrealizable", contó ayer uno de los propietarios afectados, que afirma que si siguiesen adelante con la construcción de los edificios, perderían dinero por tener tantas cargas que abonar. El proyecto de este SUD-7, con una veintena de propietarios, prevé ejecutar 214 viviendas en nueve edificios de bajo y tres plantas, uno de ellos con pisos de protección pública. El Concello requirió en varias ocasiones a los propietarios para que desarrollasen este ámbito, con advertencia de que en caso contrario lo promovería él mismo, pero ahora su ejecución se hace aún más difícil.