Inquilinos de Adif a la espera

"Bajo mínimos", con clases por videoconferencia desde casa "para no perder clientes" y "perdiendo dinero" se encontraron los dueños de la academia de robótica Átomos, situada en el apeadero de la estación de Cecebre, cuando este martes comprobaron que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) les había cobrado el alquiler, pese a haber anunciado la suspensión de los alquileres a los negocios ubicados en sus estaciones. El ente ferroviario respondió ayer, a consultas de este diario, que había recibido ayer mismo la comunicación del arrendatario y que procedería "a su tramitación en el contexto de las medidas extraordinarias anunciadas en la tarde del lunes 23", en relación a la suspensión del cobro de las rentas.

Los dueños de la academia habían intentado sin éxito en numerosas ocasiones contactar con Adif, asegura uno de ellos, Pablo Giménez. "El problema real es que no conseguimos hablar con nadie", lamentaba en la tarde de ayer, después de que Antía Yáñez, su socia, hubiese llamado numerosas veces a distintos teléfonos para consultar su caso desde la semana pasada. "El representante de Infraestructuras con el que firmamos el contrato era encantador. No sé si se habrá cogido vacaciones, como recomiendan las gestorías si no se quiere hacer un ERTE", comenta Giménez.

"Nos llama la atención que nos cobren el alquiler, porque anunciaron que a los negocios de las estaciones no les iban a cobrar", señala el propietario. Afirma que su socia se ha apuntado al paro y que, "por responsabilidad", intentan no despedir a su único empleado.

Adif asegura que se tramitará la suspensión de cobros a los arrendatarios afectados que así lo soliciten. Apunta que las peticiones "deben venir acompañadas de la correspondiente justificación en relación con las circunstancias excepcionales derivadas del estado de alarma".

Impresión de mascarillas

"El local lo estamos usando para imprimir mascarillas", afirma Giménez. Asegura que usan para ello las impresoras 3D que imprimen en material plástico.