La auxiliar de ayuda a domicilio de Betanzos con coronavirus alerta de la falta de medios de protección

La auxiliar del servicio de ayuda a domicilio de Betanzos que ha dado positivo en coronavirus se puso hoy en contacto con este medio para denunciar la falta de medios de protección con la que realizan su labor de asistencia a mayores y dependientes. La trabajadora, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que la empresa concesionaria, Sacyr Social, no les proporcionó mascarillas hasta el pasado día 20 y que en un primer momento llegó incluso a relativiar su uso. "Nos dijeron que su uso no era obligatorio", relata y detalla que las mascarillas que les proporcionó finalmente la concesionaria son del tipo FFP1 y no las recomendadas para realizar el servicio de asistencia a domicilio.

No es el único medio de seguridad del que carecen. Relata que las 33 auxiliares del servicio externalizado, que atienden unos 90 domicilios, asisten a mayores y dependientes con guantes bajos y batas de tela, a no ser que logren por su cuenta otros materiales más apropiados. "Vamos de domicilio en domicilio con batas de tela y eso supone un riesgo muy importante, necesitamos material que podamos desechar", incide esta trabajadora, que apunta que esta escasez de medios se repite en todos los municipios. Detalla que ella realiza los servicios los fines de semana y que los días 1, 2, 7 y 8 fue a a los domicilios sin mascarilla; el fin de semana del 14 y 15 fue con una mascarilla quirúrgica que le facilitó un allegado y los días 21 y 22 con la FFP1 que le proporcionó la concesionaria.

Esta auxiliar relata que no ha recibido ninguna llamada del Concello para interesarse por su estado de salud y cuestiona que se mantenga el 100% del servicio en estas circunstancias pese al riesgo de contagio, dado que es materialmente imposible mantener las distancias de seguridad en su trabajo, que prestan además con unos medios de protección precarios. "Hay usuarios que están absolutamente solos, que solo nos tienen a nosotras para atenderles y evidentemente tenemos que garantizarles la asistencia; pero otros tienen esposa, marido, hijos.... familiares que en muchos casos incluso conviven con ellos y aún así no siguen enviando a las casas para que realicemos labores que en este momento son prescindibles, como de limpieza. Nosotras también nos jugamos nuestra salud", defiende la auxiliar, que contrapone la decisión del Concello de Betanzos de mantener al 100% el servicio con la de otros ayuntamientos del entorno, como Cambre, que lo ha reducido a los casos imprescindibles.

El Gobierno local de Betanzos justificó su decisión de mantener el servicio en su integridad alegando que todos los usuarios tienen una dependencia reconocida y que están obligados a proporcionarles asistencia. Sobre la escasez de medios, el Ejecutivo que preside la socialista María Barral replicó que es obligación de la empresa concesionaria suministrar los materiales de protección y que, ante la escasez generalizada, ha facilitado a la empresa en los últimos días hasta 180 mascarillas desecables, que espera completar con más material en los próximos días. El Ejecutivo aclaró también que no se ha puesto en contacto con la trabajadora que dio positivo en coronavirus porque desconoce quién es, dado que por la ley de protección de datos, la concesionaria solamente les ha informado de la existencia de un positivo y de la activación del correspondiente protocolo.

Este diario intentó contactar hoy sin éxito con algún responsable de la concesionaria, Sacyr Social, para conocer su versión.