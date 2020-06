"Queremos igualarnos a la gente de los ERTE, que no les corre el paro"

Los parados son los mayores damnificados de la crisis sanitaria. El mercado laboral se ha venido abajo y sus posibilidades de lograr un empleo se han reducido al mínimo, pero el contador de días de su prestación no se detiene. Uno de las personas que vive esta situación es Daniel Turrado, un vecino de Pastoriza (Arteixo), que, junto a varias personas de distintos lugares de España, ha puesto en marcha la campaña #PararElReloj, que busca que el Gobierno central acuerde que durante el estado de alarma los subsidios no se agoten y que su vigencia empiece a contar cuando comience la nueva normalidad. "Cuando empezó el estado de alarma se cerró el mercado laboral. Queremos igualarnos a la gente de los ERTE, que el paro no les corre", explica este residente arteixano.

Daniel Turrado relata que en su caso particular su último contrato de trabajo, de figurante en trabajos audiovisuales, terminó el 3 de marzo y que al poco tiempo empezó la alerta sanitaria por el coronavirus, lo que convirtió la búsqueda de empleo en una tarea imposible al pararse buena parte de la economía. Su prestación terminó el pasado 29 de abril y desde entonces no recibe ingresos. Convive con su pareja y tiene tres hijos. A través de Twitter y de Facebook empezó a conocer a otras personas en una situación similar a la suya. Poco a poco se formó grupo aproximado de entre 10 y 15 personas. Decidieron crear la iniciativa #PararElReloj, con la que buscan el apoyo de los políticos para lograr mejorar la situación de los desempleados de España en medio de la alerta sanitaria y de la crisis económica derivada.

Este arteixano, de unos 30 años de edad y que también es entrenador de fútbol en categoría prebenjamines en la S.C.D. Pastoriza, explica que es de "justicia social" parar la cuenta atrás de las prestaciones porque ya había cerca de "dos millones de desempleados" antes del coronavirus y tiene claro que las empresas van a dar prioridad a recuperar a "los empleados de los Erte" y que los parados lo tendrán casi imposible para entrar en el mercado laboral. "Nos sentimos perjudicados. Queremos que mientras dure el estado de alarma no nos quiten la prestación", asegura. Por el momento, según dice Turrado, solo Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco han preguntado por este tema de vital importancia para los parados del país en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa busca tener visibilidad en las redes sociales para lograr parar la cuenta atrás de las prestaciones de empleo durante el estado de alarma.