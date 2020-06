El GDR aclara que la ayuda de la Hípica será de 29.000 euros y admite un error en la memoria

La Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos aclaró ayer que la ayuda que recibirá la Real Sociedad Deportiva Hípica de A Coruña para la puesta en marcha de un nuevo centro en Abegondo será solo de 29.001 y no de 130.000 euros como recogía la memoria que puede consultarse en la web de la Reserva de Biosfera. Desde el GDR achacan a un error la cifra que aparece recogida en la memoria y explican que a la Hípica "no se le concedió toda la ayuda que podía llevar con la baremación de medida Leader ya que el Grupo de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos no tenía fondos suficientes para la financiación total del proyecto, por lo que la resolución de la ayuda fue por un importe de 29.001 euros". El proyecto que más fondos recibió de fondos Leader fue el dirigido a ampliar una carpintería en Culleredo con 94.000 euros.