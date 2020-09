El PSOE llevará al Parlamento las demandas de Anpas de Culleredo y reclamará un nuevo colegio en Arteixo

El Partido Socialista de Galicia anunció ayer que llevará al Parlamento gallego las demandas de la comunidad educativa de Arteixo de un nuevo colegio y la de los padres y madres de los colegios de Infantil y Primaria del municipio de Culleredo. El grupo municipal socialista de Culleredo presentará hoy también una moción a pleno con las reclamaciones de las ANPA, entre otras, que el límite máximo de alumnos por aula en Infantil se reduzca a veinte, pues es la franja de edad que tiene "mayor dificultad" para adaptarse al protocolo, y además no tienen como obligatoria la mascarilla. Reclama también que no se elimine un aula de 3 años en el colegio Sofía Casanova, que se reabran las aulas de 3 y 4 años cerradas en el centro Isaac Díaz Pardo, y que se implante otra línea para alumnos de 4 años en el colegio Ría do Burgo.

El BNG de Culleredo también presentará una moción reclamando medidas y mostrando su apoyo a las ANPA y Alternativa dos Veciños de Culleredo ya anunció que votará a favor de las dos propuestas, de los socialistas y de los nacionalistas.

El PSdeG reclamará también en el Parlamento celeridad en el nuevo colegio prometido en Arteixo y alerta de la masificación de los centros escolares. "El número de alumnos por aula en el Ponte dos Brozos es insoportable", alertan los socialistas, que inciden que la situación empeora ahora debido a la pandemia.

La dirección del instituto Blanco Amor, en Culleredo, defendió ayer que la decisión de impartir de tarde el Bachillerato fue la decisión que vieron más viable y menos dañina para garantizar la seguridad. Para paliar los trastornos que supondrá la medida apuesta por acuerdos con el Conservatorio o con escuelas deportivas y culturales para ofrecer al alumnado actividades en horarios alternativos para favorecer así la conciliación de las familias.