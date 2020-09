Profesores de A Rabadeira piden recursos: dan una hora menos de clase por el comedor

"No sabíamos nada, sino estaríamos ahí con vosotros, apoyándoos", dice una madre al otro lado del cierre del CEIP A Rabadeira de Oleiros, antes de que los progenitores que han venido a buscar a sus hijos a la salida empiecen a aplaudir a la casi treintena de profesores, y también personal de cocina, que ayer realizaron un acto público de protesta en el patio, vestidos de negro y con carteles en los que demandan sobre todo "más recursos". en uno de los colegios con más alumnos, más de 400.

"Llevamos muchos años de recortes, hay muchos alumnos y muchos con necesidades especiales y no tenemos más personal cuando hace falta por las circunstancias que existen. Hicieron un desdoble en sexto pero como suprimieron una plaza de Infantil, estamos los mismos. Pero lo peor es el problema del comedor. Se han hecho dos turnos, pero a costa de las horas lectivas. En lugar de cinco horas lectivas ahora damos cuatro porque la quinta es para que los niños puedan tener el otro turno de comedor. Es decir, se pierde calidad educativa", destaca una de las docentes, Chus Beade.

"En las aulas de 25 alumnos, con el profesor son 26, con la de necesidades especiales 27, ahora viene la auxiliar de conversación son 28. Si les cae un rotulador de la mesa y se agachan a cogerlo, se chocan con la mesa del lado. No hay separación, es imposible", subraya otra profesora, que recuerda el aumento de horas lectivas del profesorado en un centro antiguo y que arrastra falta de personal. "Son cinco horas con mascarilla, los niños son receptores pero los profesores estamos todo el día hablando, es un sobreesfuerzo, y ya hay problemas de cefaleas, de ahogos", añade esta docente.

"No mandan más personal, ni mueven horarios de bus, la única opción que nos dan es quitar una hora lectiva en Infantil, primero y segundo de Primaria. No interesa la educación, solo ahorrar", insiste Beade, que señala también que en las aulas, aunque quitaron hasta los armarios, no caben todos guardando las distancias. Así es insostenible todo el curso. Estamos a mínimos, y estresados por la responsabilidad. Con esta protesta también queremos que los padres sepan lo que pasa, que no importa la educación, solo que el colegio esté abierto. Por eso vamos a seguir movilizándonos" agrega.