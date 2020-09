Un cambrés patenta un método que evita que las gafas se empañen con la mascarilla

Pegar la mascarilla a la nariz con esparadrapo, dice el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León; limpiar las lentes con una pastilla de jabón seco por ambos lados; o frotar con una patata, son algunos de los consejos en internet. Los millones de personas en el mundo que llevan gafas, y que ahora tienen que llevar también mascarilla, están hartos de ver la vida a través de la neblina del aliento porque la mayoría de los supuestos trucos infalibles no funcionan. Nicolás Cubeiro, un empresario de Cambre, pasó de desesperarse a buscar una solución. Es un hombre que supo reinventarse ante la crisis económica por lo que sabe lo que es ser creativo. Un vídeo en el que aparece con las gafas y se quita un "deflector" de una lente y ésta inmediatamente se empaña y la otra no, está causando furor. Porque su invento no puede ser más sencillo, pero funciona, no hay más que verlo. Y probarlo. En agosto lo registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

"No había forma de que no se me empañasen las gafas con la mascarilla y de tanto usarla tenía sequedad y problemas de conjuntivitis. Estuve probando con muchas cosas hasta llegar a esto. Son dos piezas de una mampara que las sujetas en la parte baja de cada lente y el vapor que sale de la boca lo desvía hacia los lados, por abajo, no asciende y no te empaña la gafa", explica.

"Ahora estoy desarrollando la idea para sacar prototipos, hay que buscar un material confortable y estético, que puede ir acoplado o formar parte ya de la estructura de la gafa", cuenta Cubeiro, quien ya está en contacto con fabricantes de gafas.

"Es algo sencillo y muy barato de fabricar, pero si puede mejorarse el bienestar de la persona ahora que vamos a estar tiempo con la mascarilla, y somos tantos con gafas, mejor" afirma este empresario que tuvo un negocio de molduras y tarimas, que fue líder del PP cambrés y que ahora regenta la deliciosa repostería Enza di Piazza.