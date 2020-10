El Concello de Culleredo se iluminará hoy de violeta por el Síndrome X Frágil

La Casa del Concello de Culleredo se iluminará hoy para concienciar y dar visibilidad al Síndrome de X Frágil en el día europeo de esta dolencia. En el municipio tiene su sede la Asociación Galega de Síndrome de X Fráxil (Agaxfra), que insiste en dar visibilidad a esta dolencia y de incrementar el número de pruebas para detectarla y así poder ofrecer una adecuada atención y terapia, además de poder prevenir su transmisión, explica el presidente, Nicolás González.

"Hay una anécdota que me dejó impacto: cuando una compañera de la asociación habló en el colegio con la terapeuta que iba a atender a su hijo, la terapeuta le preguntó que si ese síndrome era que tenía los huesos débiles; no sabía ni de qué le estaba hablando. El problema es el desconocimiento", advierte el presidente. Asegura que "muchos médicos no lo conocen y no asocian síntomas de afectados o portadores, por lo que hay pocos diagnósticos".