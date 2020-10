La mancomunidad avanza con Alternativa en contra y el área metropolitana en el objetivo

"Les ruego que no volvamos otra vez a convocar esta asamblea para votar la mancomunidad porque, efectivamente, sí que sería triste y lamentable", pidió ayer el presidente del Consorcio As Mariñas y de la gestora de la mancomunidad, el alcalde abegondés, José Antonio Santiso, en la asamblea celebrada en el Paraninfo de la Universidad coruñesa con todos los concejales de los ocho concellos integrantes convocados. Llamó a sacar adelante la iniciativa después de aprobar los estatutos del nuevo ente con el voto en contra de Alternativa dos Veciños y la abstención del BNG y tras recordarse por parte de varios portavoces que ya se había intentado crear una mancomunidad antes de que Arteixo abandonara y de que fracasara un nuevo intento de área metropolitana.

El partido de la margarita consideró que la representatividad de cada ayuntamiento debería guardar proporción aritmética con su población -de modo que Oleiros y Culleredo tendrían más-., y que tendrían que cumplirse procedimientos como la liquidación del Consorcio y la determinación de obligaciones y bienes, "aunque no se vayan a repartir ahora", expuso la primera teniente de alcalde oleirense y concejala de Hacienda, María Xosé Varela, que intervino como portavoz del partido -y se sentó en la mesa presidencial con los alcaldes-. "Sin liquidación del primero no puede nacer la segunda", defendió Varela, quien recordó que el interventor oleirense advirtió de que "la mayoría del personal del Consorcio está en situación irregular".

El BNG reclamó transparencia y participación de los grupos de la oposición para poder fiscalizar la actividad del nuevo ente, se negó a aprobar "cambiar del chiringuito A al chiringuito B" y echó en falta un ente con más competencias como la movilidad a nivel comarcal, explicó el concejal oleirense Fran Rei.

La sesión estuvo marcada por la demanda unánime de crear el área metropolitana y la convicción de quienes votaron a favor de los estatutos de que la mancomunidad servirá como "la opción menos mala" para compartir la gestión de servicios mientras se avanza en el otro ente, que debería englobar a A Coruña y Arteixo, apuntaron varios grupos. También marcó el encuentro una tensa intervención final por parte del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que pidió la palabra desde el público. Los estatutos salieron adelante con 83 votos a favor, siete abstenciones y 27 votos en contra. Se someterán a alegaciones y deberán tener el visto bueno de la Xunta y la Diputación.

"Si Oleiros no quiere, esta asamblea no tiene contenido. Con que un concello diga que no... Pido a Alternativa que presente las alegaciones con tiempo para que se estudie modificar los estatutos y, si estima que no le sirve porque quiere la mayoría, que avise antes para nosotros no convocar los plenos", expuso Santiso. El presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde oleirense, Ángel García Seoane -que llegó ya iniciado el pleno, cuando el secretario finalizaba la explicación inicial- recordó que su concello y grupo estuvieron en el anterior intento de crear una mancomunidad y aseguró que también formará parte de ésta, "pero no de cualquier manera". "Hay que ajustarse a las leyes", manifestó García Seoane en su intervención, para la que pidió la palabra pese a que quien había hablado en representación de Alternativa -se concedió un turno de intervención por cada partido con representación en alguno de los ocho ayuntamientos- y ocupado la mesa presidencial había sido Varela. "No se preocupe por la votación, que como usted sabe manipular, la va a ganar", espetó García Seoane a Santiso, quien le agradeció con sorna que le atribuyese esas "facultades".

El presidente comarcal aclaró que él no hizo los estatutos, sino que los redactaron los habilitados nacionales con la Diputación, aunque Seoane le acusó de intervenir. Santiso recordó que, en la aprobación inicial, los estatutos salieron adelante sin votos en contra, ya que Alternativa se abstuvo en aquella ocasión, el mes pasado. Aseguró que, de haberse registrado votos contrarios, se habría replanteado llevar el texto a la asamblea de ayer para intentar buscar un mayor consenso. Sí coincidieron Santiso y Seoane en afirmar que Oleiros había sido el único concello, o grupo, en presentar sus alegaciones a la propuesta, centradas en reclamar cambios en la representatividad. Al BNG, Santiso le replicó que un artículo de los estatutos deja la puerta abierta a asumir más servicios o funciones que los que ya ejecuta el Consorcio, aunque el transporte interurbano no es competencia municipal sino autonómica.

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, que intervino en nombre del PSOE, defendió que concellos como el suyo, Abegondo, Carral, Bergondo, Betanzos o Sada "pierden representatividad" y aún así dan su visto bueno. "Lo entendemos, porque Cambre, Culleredo y Oleiros tienen más población y deben tener más representación", expuso Pérez, quien invitó a pensar que con la aprobación de ayer y la constitución del nuevo ente se puede "hacer historia". "Apelo al espíritu que nos llevó a crear el actual Consorcio, hace cerca de veinte años.", dijo la regidora.

El exalcalde y portavoz del PP de Carral, José Luis Fernández Mouriño, intervino en nombre de los populares de la comarca y defendió que, aunque "hay que seguir esos pasos" para la creación del área metropolitana", "lo que es imprescindible ahora es crear la mancomunidad". "Podemos criticar si el Consorcio fue bueno o malo... Hasta hace poco todos aplaudíamos la prestación conjunta de servicios", defendió Mouriño, y pidió votar a favor de la mancomunidad aunque "pudo haber algún error" en el Consorcio y "se pueden enmendar cosas", admitió. Pidió a los nacionalistas, que culparon al PP y al PSOE de la opacidad del Consorcio, "ser más positivos" y recordó que "siempre hubo coaliciones entre el PSOE y el BNG" y que hubo acuerdos para sacar adelante la gestión compartida de servicios o el área metropolitana -pese a que el PP se descolgó durante un tiempo de la iniciativa, aunque se volvió a sumar en un encuentro para relanzar el proyecto convocada por la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, en septiembre de 2019-.

"Sobre el área metropolitana, veremos cuando nos volvamos a sentar con Arteixo y A Coruña si todos los partidos, como hoy aquí, hablan en positivo", apuntó el alcalde cambrés y presidente de Unión por Cambre, Óscar García Patiño. El regidor coincidió en ver la mancomunidad como "un paso necesario e intermedio para llegar al área metropolitana" y apuntó que "los vecinos lo único que quieren es que se mejoren los servicios", para lo cual, sostuvo, los alcaldes tienen que "ponerse de acuerdo". "Igual no es la mejor solución, quizá es la menos mala, pero es una, la que tenemos", apostilló.

En la misma línea se manifestó el alcalde de Sada en nombre de Sadamaioría, Benito Portela. "No tendríamos que estar hoy aquí", sostuvo el sadense, quien criticó: "Faltó voluntad política para crear el área metropolitana, de todos, aunque unos hicimos más que otros". "Pero desde Sadamaioría vamos a estar en todos los entes para compartir servicios. Nos da casi igual la forma jurídica. De las necesidades de los concellos, de eso estamos hablando", defendió. "Los vecinos no entienden de estatutos, entienden de servicios básicos. Esta es la opción menos mala hoy. Claro que faltan Arteixo y A Coruña, pero tenemos que seguir colaborando aunque no es la fórmula por la que apostaríamos", argumentó.