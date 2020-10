Betanzos insta a la Xunta a rectificar y reforzar el personal de los institutos

El Concello de Betanzos insta a la Consellería de Educación a "reconsiderar su postura" y atender las peticiones de los institutos Francisco Aguiar y As Mariñas de un refuerzo de personal. El Gobierno local que preside la socialista María Barral denuncia que la falta de personal docente y no docente impide a estos dos centros "desarrollar como debieran los protocolos de prevención del Covid-19".

La regidora detalla que el instituto Francisco Aguiar solicitó sin éxito incrementar la plantilla con un conserje y con una limpiadora más o, por lo menos, ampliar la jornada de una de las trabajadoras a tiempo parcial. Explica María Barral que actualmente este instituto dispone de dos conserjes, cuatro limpiadoras a jornada completa por la tarde y una a media de mañana. Denuncia la "carga excesiva de trabajo" de estos empleados, que atienden un centro con tres edificios y un pabellón. "No se pueden usar los baños del pabellón ante la imposibilidad de mantenerlos en las condiciones higiénicas oportunas", apunta el Concello, que afirma que la carencia de personal obligó a la dirección a modificar el horario de apertura y cerrar las tardes de los miércoles y jueves "por no poder contar con más conserjes", dado que los dos en plantilla no pueden atender los tres edificios.

En el IES As Mariñas, explica el Concello, la Xunta solo ha concedido tres nuevos profesores de los seis que pedía el centro y tampoco atendió la petición de más personal de limpieza. El Ejecutivo contrapone esta negativa con el gasto que ha asumido el Concello para garantizar la seguridad en el colegio Vales Villamarín, con un desembolso de 180.000 euros.