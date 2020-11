Un presupuesto sin contar con el Consorcio

Oleiros tiene dos entes adscritos: el Consorcio As Mariñas y el Grupo de Acción Local Terra das Mariñas. El segundo, en la práctica hace tiempo que no desarrolla actividad y está pendiente de aprobarse su liquidación. Respecto a las cuentas del Consorcio, en teoría el Gobierno local tendría que llevarlas también al pleno para aprobarlas conjuntamente como indica la legislación, pero no será así. Los técnicos municipales han señalado en un informe que son los habilitados nacionales del Consorcio, nombrados por la Xunta, los que fiscalizan las cuentas de este organismo en lugar de hacerlo los funcionarios de Oleiros, "contraviniendo la normativa aplicable", es decir, tendría que ser el interventor oleirense el que fiscalizase, y como no se le permite, éste afirma que "carece de datos para informar y consolidar el presupuesto del Consorcio y del Concello".