Cambre llevará a pleno pedir la supresión de peajes en toda el área metropolitana

Peaje en Quinto Pino. // C. Pardellas

La Asociación de Veciños de Cambre Afectados por Infraestructuras elaboró una demanda que el Gobierno local de Cambre presentará en el pleno de mañana, en la que se solicita la eliminación de los peajes en el área metropolitana coruñesa y que se consolide la "trama viaria" ejecutando las transversales: el eje Santa Cruz-O Seixal-aeropuerto, conectando con la autovía y la tercera ronda; la vía ártabra entre la N-VI y la autovía con conexión a la autopista AP-9, pero sin peaje; y la autovía transversal Arteixo-tercera ronda. También demandan "bonificación" a "usuarios recurrentes".

En esta moción se recuerda que se liberaron tramos de autopista que actúan como circunvalación en Santiago o Vigo y se anunció el de Vigo-Redondela, pero no se hace nada en la comarca coruñesa. Consideran que este momento es la "última posibilidad" para abordar el traslado del tramo Guísamo-

A Coruña para que sea competencia de la Xunta y se transforme en "autovía urbana", y que Fomento asuma la ejecución de la vía ártabra como elemento de conexión entre N-VI, autopista y autovía.

Se pide que todas las administraciones acuerden "soluciones efectivas" para liberalizar estos peajes, cumplir el plan sectorial y concretar compromisos con fechas de ejecución y presupuesto.

En el texto se subraya que el Plan Sectorial Viario de 2004 actualmente "no se está cumpliendo" en sus parámetros más básicos, es decir, no garantiza ni la mejora de la "accesibilidad interzonal", ni el nivel de cohesión social, lo que dificulta las relaciones comerciales y el área metropolitana pierde "competitividad" respecto a otras áreas.

En el pleno de Cambre también se aprobará la modificación de la ordenanza de terrazas y venta ambulante para prorrogar hasta 2021 la suspensión de su aplicación. También se prevé aprobar la modificación del proyecto de la pista polideportiva del colegio Wenceslao Fernández Flórez y un cambio en las fichas de la RPT.