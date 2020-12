La Xunta acaba de publicar la clasificación de las playas que no están incluidas en el censo oficial de baño y, por primera vez en casi una década, la playa de Santa Cruz Porto logra el “suficiente” en calidad de aguas. Este arenal fue eliminado de la relación de zonas de baño en 2016 tras obtener malos resultados durante cinco años consecutivos por exceso de bacterias fecales.

La Dirección Xeral de Saúde volvió a realizar controles en esta playa el pasado verano, los primeros en cinco años. El arenal registró durante los meses de julio y agosto episodios de contaminación microbiológica intermitente. Uno de ellos coincidió con las operaciones realizadas por una excavadora en el lodo de la desembocadura del río en la playa de Santa Cruz, contra la que alertaron vecinos y ecologistas por los residuos de todo tipo que suelen contener estos fangos, y que al moverlos terminan en el arenal.

Tras cinco años excluida del censo oficial, la Xunta ha otorgado a este arenal el suficiente para la próxima temporada de 2021.

La Consellería de Sanidade no incluye nuevamente el arenal de O Regueiro, en Bergondo. La playa, que fue excluida del censo en 2015, no aparece ni en el listado oficial de zonas de baño ni en la relación de los arenales controlados que no figuran en el censo oficial. El Concello de Bergondo expresó recientemente su “sorpresa” por esta omisión y destacó que los análisis dl Concello mostraban que la playa no estaba contaminada.