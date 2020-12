El Gobierno local de Culleredo aprobó ayer en solitario una propuesta para destinar un máximo de 250.000 euros brutos a un complemento de productividad “por el esfuerzo extraordinario en horas dedicadas realizado por el personal municipal en la gestión de la pandemia” del COVID. Alternativa dos Veciños y el BNG se mostraron contrarios a esta iniciativa por entender que no es el momento, ya que el país vive una fuerte crisis económica y por no estar claros los criterios objetivos para decidir qué personal tiene derecho a estas cuantías. Los populares se abstuvieron en la votación.

La concejal de Personal, Marta Figueroa, explicó que se va a valorar “el desempeño” y la “actividad extraordinaria” de los diferentes integrantes del Concello “desde el 14 de marzo hasta final de año”. La edil también señaló que se primará al personal que utilizó recursos propios para trabajar desde casa y al que estuvo más en contacto con la ciudadanía, exponiéndose a un posible contagio.

Los grupos de Alternativa dos Veciños y el BNG se opusieron de forma clara a esta iniciativa promovida por el Gobierno local. El edil Eduardo Mourelle aclaró que no pone en duda “la profesionalidad” de los trabajadores municipal, pero no cree que este sea el momento para poner en marcha esta medida. “No procede llevar la propuesta a pleno con la que está cayendo. Hay trabajadores en ERTE, trabajadores que no saben si van a continuar, autónomos que no saben si en 2021 van a poder seguir con el negocio”, afirmó. El BNG, según explicó Tono Chouciño, rechazó la propuesta. “Aprobar una paga extra que retribuye no se sabe qué y sin parámetros objetivos de reparto e irregular... De ninguna manera se puede aprobar. Los ciudadanos de Culleredo no merecen esta burla”, afirmó.

La portavoz del PP, Izaskun García, calificó el complemento de productividad de “chapuza” al no contar con informes técnicos favorables y alertó de que también es necesario apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que lo pasan mal con esta crisis. Los populares se abstuvieron.

El alcalde, José Ramón Rioboo, también anunció en la sesión de ayer que aumentará 500.000 euros consignados inicialmente a los 650.000 euros para el programa PEL Reactiva. El Concello de Culleredo está tramitando más de 400 solicitudes de autónomos y responsables de microempresas.

El agua fue otro de los asuntos abordados, a raíz de la moción presentada por el Bloque sobre el funcionamiento del servicio. Rioboo informó que se dirigió a Emalcsa por los episodios de turbidez de agua que suceden de forma puntual en varios puntos del municipio, así como del área metropolitana y también de la ciudad.