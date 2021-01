Más de 1.600 firmas reclaman la suspensión del parque eólico Felga que Greenalia Wind Power promueve en Monte do Gato, entre los municipios de Aranga, Coirós y Oza-Cesuras. Los promotores de la campaña de recogida de firmas a través de Change.org denuncian que la actuación se localiza en un área en la que ya está prevista la ejecución de otros cinco parques eólicos (Gato, Seselle, Feás, Penas Boas y Fontellas) y denuncian una posible fragmentación “fraudulenta” de los proyectos.

Como ya informó este diario, el proyecto del parque eólico Felga prevé la instalación de cinco aerogeneradores entre Aranga, Coirós y Oza-Cesuras. La potencia total instalada será de 21 megavatios. El presupuesto de las obras asciende a 15,8 millones.

El BNG acaba de presentar alegaciones contra este proyecto y avanza que alegará también con los otros cinco proyectos de parques previstos en un área de menos de cinco kilómetros con un total de 40 aerogeneradores. Los nacionalistas, en la misma línea que los promotores de la campaña de recogida de firmas, alertan de un fraccionamiento indebido de los proyectos que comparten infraestructuras viarias y líneas de evacuación, y apelan a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que tumbó un parque eólico de Norvento en Mondoñedo tras detectar una “fragmentación artificial” del proyecto.

En sus alegaciones, el BNG reclama un estudio del impacto ambiental conjunto de todos los proyectos eólicos proyectados en la zona para conocer “la envergadura real” que pueda causar la implantación de 40 molinos. “Aunque son de empresas distintas, aunque todas ellas tienen en común la participación de Greenalia, funcionarán como un único parque”, argumenta la formación en su recurso.

El Bloque alega también que en la zona se encuentra la necrópolis megalítica del Monte do Gato y ve insuficientes las medidas que recoge el proyecto para su conservación. Denuncian que, a pesar de que el plan incluye como medida compensatoria un plan de recuperación de este patrimonio, el documento no recoge una valoración económica ni plazos de ejecución.

Los promotores de la campaña de recogida de firmas y la formación nacionalista alertan también del impacto natural y paisajístico de los parques en la zona, incluida dentro de la Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo. En sus alegaciones, el BNG denuncia contradicciones en el informe de impacto ambiental, como que afirme que no será visible desde Betanzos y admita en otro apartado que será visible desde el parque de O Pasatempo.