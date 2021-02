El presidente de la Diputación visitó ayer la avenida de Santa Cristina invitado por el alcalde que quería mostrarle el estado en el que está esta vía urbana, una de las que son provinciales y ara las que el Concello reclama su titularidad al haberse convertido ya en una travesía urbana, una petición que también pide para el vial del Alto de Perillo y el del acceso a la playa de Bastiagueiro. En la visita estuvieron presentes también técnicos provinciales, cargos del PSOE y el responsable de Obras Públicas del Ayuntamiento oleirense.

El regidor, Ángel García Seoane, anunció ayer que la Diputación se ha comprometido a realizar el proyecto para Santa Cristina, que supondrá levantar todas las aceras y ejecutar unas nuevas, “en baldosa o piedra”, además de instalar un nuevo alumbrado. García Seoane aseguró que “con suerte” este proyecto podría estar redactado y contratadas las obras “antes de finalizar este año”.

El alcalde no obstante no precisó si finalmente se realizará esta cesión de titularidad de estas vías, aunque dada la sintonía con el presidente provincial todo apunta a que podría ocurrir próximamente. Seoane quiere que cedan al Concello estos tramos, pero después de que la Diputación los arregle. Afirmó que respecto al acceso a la playa de Bastiagueiro “solo hay un par de baches”, que habría que llenar de cemento porque la carretera está cubierta con este material. Sobre la vía que sube al Alto de Perillo afirmó que prácticamente no hay que hacer ninguna obra, tras las ejecutadas recientemente por el Concello.