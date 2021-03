Galegas 8M Oleiros celebrou onte na praza Esther Pita de Santa Cruz unha concentración, con todas as medidas de seguridade, con gran éxito de participación e na que non faltou o alcalde. Este ano o Día da Muller puxo o foco de novo nos coidados e na demanda de igualdade real. Mulleres do concello organizaron toda a movilización.