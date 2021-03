El Tribunal de Cuentas aprobó hace unos días el informe de fiscalización de las contabilidades de los partidos políticos referidas a las últimas elecciones municipales, las del 26 de mayo de 2019, para comprobar si cumplieron la normativa en materia de ingresos y gastos y examinar la regularidad de sus cuentas, porque reciben subvenciones estatales. Un total de 1.664 formaciones políticas y once cabildos insulares estaban obligados a presentar su contabilidad electoral pero solo lo hicieron 478 y otras 65 ya fuera de plazo. Dentro de la provincia de A Coruña fueron veinte formaciones las que no acataron este deber, casi dos años después de los comicios, y dentro de la comarca coruñesa han sido dos: Alternativa por Abegondo (AxA), con cuatro concejales y 964 votos recibidos; y Unión por Cambre (UxC), partido en el Gobierno con ocho ediles y 3.900 papeletas.

La presentación de estas cuentas en obligada para poder recibir las subvenciones estatales, que en el caso de partidos pequeños, son fundamentales para su sostenimiento. El Tribunal rechazó dar ayudas electorales en total a 1.189 formaciones en España por no presentar su contabilidad.

Alternativa dos Veciños (que Gobierna en Oleiros y también en Carral) rindió sus cuentas en plazo. Tuvo unos gastos electorales, justificados, de 31.067 euros, la gran mayoría, 32.200 euros, aportaciones efectuadas por la propia formación independiente mientras que 3.389 euros vinieron de adelantos de subvenciones. No superó el tope máximo de gasto general ni tampoco el límite en temas como publicidad exterior (pancartas, carteles, banderolas) ni tampoco en cuanto a la publicidad en prensa y radio (3.023 euros). Su saldo en tesorería fue de 3.433 euros.

El Tribunal de Cuentas hizo unas pequeñas observaciones sobre esta contabilidad: una falta de coherencia interna en la documentación y un gasto ordinario de poco más de mil euros efectuado fuera de plazo, por lo que no le fue admitido como subvencionable.

El partido presentó alegaciones, que fueron rechazadas. Este organismo fiscalizador concluyó que las deficiencias en su contabilidad eran de pequeña entidad por lo que dio luz verde a la subvención electoral que le correspondía percibir y no le redujeron tampoco la cantidad.

En el caso del municipio de Sada, el partido independiente en el Gobierno Sadamaioría declaró 1.500 euros de gastos electorales y presentó en plazo su contabilidad.

En este informe figuran también las Mareas de A Coruña (promovidas por En Marea, liderada entonces por Luis Villares) con unas cuentas sin ninguna observación: se presentó todo en plazo y bien conformado, con coherencia, sin excederse en gastos de publicidad externa ni en prensa y radio.

En este caso el partido tuvo 1.540 euros de aportaciones privadas en las pasadas elecciones de 2019, más 8.263 de la propia formación, unidas a 500 euros de un microcrédito otorgado por un particular, que fue debidamente identificado (es obligatorio). En cuanto a aportaciones privadas el máximo permitido es de 10.000 euros, si se supera se reduce la ayuda electoral. En total la Marea tuvo unos gastos justificados de 10.198 euros. Terminó con 57 euros de deuda con proveedores y un saldo en tesorería de 733 euros.

En uno de los apartados de este informe de fiscalización figuran partidos con unos gastos electorales inferiores a 2.000 euros. Aquí están entre otros partidos de la provincia coruñesa como Adiante Melide, que declaró solo 799 euros de gastos electorales y logró no solo cinco concejales sino también la Alcaldía, dando un vuelco a la anterior conformación de la Corporación local. Destaca también el caso de Alternativa Independiente de A Capela, que solo declaró 136 euros de gasto y cosechó tres concejales siendo la principal fuerza de la oposición.

En el caso de los municipios de la provincia que presentaron sus cuentas, no aparece ninguno al que le redujesen la subvención por gastos que no podían bonificarse o que no pudieron justificar. Ya a nivel gallego, en el caso de Compromiso por Galicia la disminución fue de 204 euros; 423 a Espazo Común.

Las principales deficiencias halladas por el Tribunal de Cuentas respecto al cumplimiento de estos preceptos legales en materia de gastos electorales fueron: gastos que no eran electorales; otros que no son permitidos por la Ley Electoral; desembolsos fuera de plazo; y gastos con una justificación insuficiente.

En algún caso también se hallaron gastos de cuyo pago no se tuvo constancia. Hubo partidos que incluyeron como gasto electoral en emisoras de televisión local, lo que no está autorizado por la ley, o superaron el máximo de gasto en envío de sobres y papeletas con propaganda. Fondos no ingresados en cuentas electorales o deudas pendientes de pago con proveedores o pagos hechos después del límite temporal, fueron otras deficiencias detectas.