El BNG de Betanzos reclamó en el último pleno la rehabilitación del interior del lavadero de As Cascas. Su portavoz, Amelia Sánchez, lamentó el estado de "dejadez y abandono" del interior de este elemento patrimonial, "único en su género". La edil nacionalista recordó que el Gobierno local anunció las obras de recuperación en abril de 2019, "en plena precampaña". "Desde aquel anuncio, no se volvió a tener conocimiento de los trabajos y el interior del lavadero sigue en la misma situación en que estaba", criticó la concejala, que lamentó también que los presupuestos municipales para 2021 no reserven partidas concretas para la recuperación del patrimonio histórico.