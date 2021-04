La Policía Local de Cambre interpuso más de 500 multas por incumplimientos en la normativa COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según informa.

La mayoría (más de 200), fueron a particulares que no llevaban puesta la mascarilla. No obstante, también fueron frecuentes las denuncias por reuniones ilegales de personas no convivientes, por rebasar el cierre perimetral y por realización de botellones, entre otras causas, precisa el consistorio.

El alcalde, Óscar García Patiño, incide en que "la mayoría de los vecinos y vecinas actúa con responsabilidad y cumple con todas las medidas". No obstante, apela a "no bajar la guardia para evitar que se produzcan nuevos contagios".

Por otra parte, el consistorio recuerda que, coincidiendo con el cambio en el nivel de restricción, que entró en vigor esta semana, la Policía Local reforzó los controles para velar por el cumplimiento de las nuevas medidas.

En total, desde el pasado viernes y hasta esta jornada, se interpusieron otras 33 denuncias: 18 por rebasar el número máximo en reuniones de no convivientes, seis por incumplimiento del toque de queda, tres por faltas de respecto, seis por no usar la mascarilla y por estar fumando sin mantener la distancia interpersonal de seguridad.