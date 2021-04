La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo va a realizar un estudio de las rutas turísticas existentes en los municipios de integrantes con el objetivo de mejorarlas y ofertarlas como experiencias de ecoturismo. Se incluirá además la georreferenciación de cada uno de estos itinerarios con elementos de señalización, un análisis de puntos fuertes y débiles e información sobre el estado actual de cada uno, además de incluir referencias a través de GPS.

Este proyecto comenzará con la promoción de diez rutas por los municipios del interior y después se ampliará a los de la costa. Estas diez primeras son: la ruta da Carballeira e da Fraga da Casa do Gado en Sobrado; la de Ambalasaugas en Aranga, Costa da Égoa en Carral, la ornitológica O Bosque animado de Abegondo, la des las Fervenzas da Rexidoira en Oza-Cesuras, además de la de los Muíños do Mendo entre Betanzos y Oza-Cesuras y la BTT da Auga que recorre Aranga, Betanzos, Coirós, Irixoa, Oza-Cesuras y Paderne. Figuran también la Ruta do Bocelo entre Coirós y Paderne, la del Val de Cambás en Aranga y el paseo fluvial dos Caneiros entre Betanzos y Coirós.

El alcalde abegondés y presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, firmó ayer el contrato de este proyecto que la Diputación financia en un 80% y el 20% restante son fondos europeos. Santiso subrayó que el ecoturismo es una “oportunidad” para lograr un “retorno económico”.