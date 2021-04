Un informe preliminar de la Intervención municipal del Ayuntamiento de Oleiros concluyó que la “forma más ventajosa” para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en Oleiros, tras más de treinta años externalizada, en manos de una empresa, era la gestión directa “mediante una empresa mercantil de capital íntegramente municipal”. La Corporación local aprobó ayer un suplemento de crédito que incluye habilitar 300.000 euros para constituir esta sociedad municipal de agua. Este dinero saldrá del remanente de 16,1 millones de euros de liquidación de 2020 (el superávit fue de 1,8 millones).

El Ejecutivo inició en septiembre del año pasado un expediente para determinar la gestión del agua y tras el informe del interventor se contrató un servicio especializado para hacer un estudio de costes. Con los 300.000 euros el Concello cree que podría poner en marcha esta sociedad, como capital social, y hacer frente a los gastos más inmediatos como las “nóminas y aprovisionamientos”, hasta tener ingresos propios por la explotación.

La oposición pidió retirar del orden del día este proyecto de municipalización de la gestión del agua porque faltan informes sobre cómo será el consejo de administración, o la subrogación del personal, y desconocen los informes del Interventor y de la asesoría contratada.

El alcalde replicó que este dinero es solo “un fondo mínimo para empezar”, aún no se ha llegado a la fase de crear la empresa, aunque Ángel García Seoane anunció que la gestión sería 100% municipal ya “entre septiembre y octubre de este año”. Reiteró que esta sociedad pública del agua “la va a dirigir el Ayuntamiento”.

El otro punto del pleno que creó gran polémica, además del agua, fue la consignación de 150.000 euros en el suplemento de crédito, para redactar un proyecto del edificio multiusos frente al INEF de Bastiagueiro. El portavoz del Partido Popular, José Bonome, pidió retirar este proyecto porque a pesar de calificarlo de buena idea, pues el PP también lo incluía en su programa electoral, creía que debía ser más ambicioso. El regidor aseguró que esta partida de 150.000 euros es solo para el proyecto porque el futuro edificio costará mucho más, “imagine cuatro o cinco millones”, según afirmó.

El suplemento de crédito de casi seis millones de euros (1,6 millones este año y 3,6 para 2022) fue aprobado con los votos a favor de Alternativa dos Veciños y BNG, la abstención del PSOE y de Ciudadanos y la oposición del PP.

Con cargo a este modificativo se ejecutará la segunda fase del campo de fútbol de Mera con 1,2 millones de euros; 60.000 euros para las expropiaciones para construir un aparcamiento en Seixo Branco; otros 453.815 euros para construir otro aparcamiento (179 plazas) delante de la pista de patinaje de velocidad casi terminada; la ampliación de la senda peatonal entre Naval y Canide, también con 140.000 euros para expropiar fincas; y sustituir un colector de saneamiento en Canide con 200.000 euros. La actuación en la que se invertirá más será en la primera fase de la senda peatonal y ciclista de casi cuatro kilómetros al borde del río de San Pedro, que requeriría 2,2 millones de euros y que incluiría tres zonas de descanso con aparcamiento para vehículos y área de autocaravanas. Otras partidas serán para mejoras de alumbrado, pavimentación y renovación de redes.

En la sesión se dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2020. La oposición criticó que se ejecutase apenas la tercera parte del capítulo de inversión. Seoane señaló que se contrataron “todos los proyectos de obra” previstos, 52 en total, pero en la contabilidad del año pasado no se incluyen por no estar pagados aún.

Oleiros anuncia que licitará el mantenimiento de sus 66 parques infantiles

El alcalde adelantó en el pleno que “en próximos días” saldrá a licitación pública el contrato de mantenimiento de los 66 parques infantiles municipales. El elevado número de parques lleva así a externalizar este trabajo. La Corporación además aprobó por unanimidad una moción de Alternativa dos Veciños contra el “maltrato” de la entidades bancarias sobre todo a las personas mayores que no tienen conocimientos informáticos para hacer gestiones por internet y para reclamar que los bancos mejoren la atención presencial. El PP, en el turno de ruegos y preguntas, apuntó que el Concello de Oleiros también tiene este problema: mucha gente no puede realizar trámites por la sede electrónica, no sabe utilizar internet, y se ven “largas colas” en el registro municipal. El pleno dio luz verde con el apoyo unánime de todos los grupos, a una moción del PSOE para reclamar a la Xunta medidas de prevención de la ludopatía entre los jóvenes.