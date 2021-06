Amaral, Love of Lesbian, Nathy Peluso, Lola Índigo, Morat y La M.O.D.A. Este cartel de lujo, que no lo ofrece ni A Coruña por ahora, iba a celebrarse en la arena de la playa de Santa Cristina este agosto, un “Noroeste” como anunció el alcalde el pasado mayo, para reactivar el sector de la hostelería, como prometió en la manifestación de este sector para reclamar a la Xunta la bajada del nivel de restricción sanitario. Iba a celebrarse, porque al final no se celebra, se lo quedó Culleredo. Es el Morriña Fest que anunció el Concello esta semana y que tendrá lugar entre el 19 y 29 de agosto en O Burgo, con patrocinio también de Estrella Galicia.

“Los conciertos que iban a celebrarse en el mes de agosto en Santa Cristina no podrán realizarse debido a que Demarcación de Costas del Estado no autoriza esta actividad”, señaló ayer el Gobierno local, que había emitido informe favorable a la actividad en el arenal. El alcalde, Ángel García Seoane, en su intervención ayer en la radio municipal,destacó que Costas (a la que hace tiempo que reclama que arregle las grietas y daños por los desprendimientos en O Xunqueiro) negó el permiso a la empresa promotora de este festival, que quería efectuar en Santa Cristina, y al no tener la autorización buscó otra ubicación, que finalmente fue en Culleredo.

“Entendíamos que Santa Cristina era un lugar ideal ya que en su día ya hubo algunos eventos similares y a la empresa le interesaba pero Costas lo denegó y el mismo concierto que iba aquí, es el que va a O Burgo”, señaló Seoane. Aunque iba a ser en la playa, se iba a acordonar y contar con seguridad porque se iba a cobrar entrada, al igual que en el festival de Culleredo.

La organización del Morriña Fest calcula que podrán acudir hasta 3.000 personas a cada concierto, un número que podría aumentar si se relajan más las restricciones sanitarias. El cartel de este evento aún no está cerrado y en próximas fechas la organización prevé anunciar más nombres aunque ya avanzaron que podría confirmarse también la presencia de Chica sobresalto y True Montains.

La pérdida de este festival supone un duro golpe para la economía local oleirense y para la hostelería que contaba con él para recuperarse de las pérdidas económicas. Los rumores de este traslado del evento musical ya se escucharon el pasado martes pero el Concello, tras ser preguntado el gabinete de prensa respecto a la confirmación de la anulación de este evento, no respondió hasta que ayer lo confirmó Seoane.

Arte Escénica na Rúa y conciertos de la escuela

A falta de un gran festival con conocidos grupos musicales, el municipio contará con la oferta artística del V Festival de Artes Escénicas na Rúa Ext-cénica, que este año se celebrará del 16 al 18 de julio en los principales espacios públicos. Las actuaciones incluyen desde circo a danza, teatro o música. El día 16 habrá tres espectáculos, dos en la plaza Esther Pita: danza y teatro con Su-ma a las 19.30 y música infantil con Marian Ledesma a las 20.30. A pocos metros, en la plaza do Castelo habrá concierto del grupo local The Teta’s Van a las 20.30 horas. El día 17 se presentará la obra teatral Quixote a las 12.30 en la plaza Esther Pita de Santa Cruz y a las 21.00 horas en la Praza Afundida de Santa Cristina habrá danza y música electrónica con Pisando ovos. El domingo 18 en el mirador de Santa Ana en Mera habrá circo con Wilbur a las 12.30 horas y a las 21.00 en el parque José Martí de Santa Cristina se podrá ver un espectáculo de danza contemporánea con Entremans, Exire, N+1 y Colectivo Globo. Desde mayo y hasta finales de este mes además, la Escola Municipal de Música y la banda actúan en plazas y parques. Mañana a las 12.00 horas estará la banda en el polideportivo de Perillo (se cambia por la lluvia). Por la tarde estará la Orquestra de Cordas en el Teatro Colón de A Coruña. El próximo sábado estará la banda en el parque As Trece Rosas de Bastiagueiriño.