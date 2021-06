Salvamento Marítimo ha suspendido por falta de denuncia la búsqueda de una persona que se creía que había desaparecido en el mar al encontrarse una lancha a la deriva en A Coruña.

Según han indicado fuentes de este organismo, el jueves efectivos de Emergencias de Oleiros encontraron una embarcación a la deriva y buscaron sin éxito a su tripulante.

No obstante, Salvamento Marítimo no ha retomado este viernes el dispositivo de búsqueda porque no se ha registrado ninguna denuncia de desaparición.

El dueño de la embarcación manifestó que se la habían robado.