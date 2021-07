Un médico que ejerció su profesión y residió en Sada durante años realizó una donación de una colección de obras de arte y otros objetos de valor al Concello de Oleiros. El conjunto, que el coleccionista habría cedido de forma gratuita al municipio vecino, está valorado, según la tasación inicial de los expertos del municipio de Oleiros, en más de un millón de euros, indicó ayer su alcalde, Ángel García Seoane.

La colección, compuesta por más de 70 cuadros, así como otras piezas como relojes antiguos, mobiliario y figuras, se encuentra ahora mismo en el piso que este médico, que prefiere por el momento mantener el anonimato, posee en Sada.

La única condición que puso el donante, según explicó García Seoane en una emisora de radio, fue que la colección se expusiese públicamente, de forma conjunta, en las mismas instalaciones. García Seoane relató que el coleccionista se decantó por el municipio al no recibir interés por parte de las otras administraciones con las que contactó para el mismo fin: la Xunta y el Concello de Sada.

“Hace varias semanas me llamó un persona que tenía una gran colección de obras de arte, cuadros, muebles, esculturas, monedas, porque quería donárselas al Concello. Según me contó, se había dirigido tanto a la Xunta como a Sada para ofrecer todo ese patrimonio, pero parece que todos le daban largas”, aseguró el alcalde de Oleiros. “Nosotros, indudablemente, fuimos a ver lo que había y aceptamos de inmediato”, añadió.

El alcalde de Sada, Benito Portela, asegura que el motivo de que el municipio no haya recibido esta donación es que, a pesar de haber sido invitado, igual que García Seoane, a visitar la colección que se encuentra en el piso de Sada, no llegó a recibir, por parte del propietario, ninguna oferta firme de cesión de las piezas al erario. “Estuve en su casa, sí, y visité la colección. Al principio, cuando nos invitó, mencionó que estaría dispuesto a donarla, pero después, en la visita, no llegó a hacer en ningún momento una oferta”, afirma Portela, que admite que él “tampoco insistió” en el asunto al considerar que debía ser el coleccionista el que presentase dicha oferta, y no al revés, lo que no debe interpretarse como una falta de interés.

Lo que sí confirma el alcalde de Sada, que realizó una visita de alrededor de dos horas en la vivienda en la que se encuentran las obras de arte, es que la colección es, cuanto menos, “sorprendente”. “Yo no soy ningún experto en obras de arte, pero no es habitual ver algo así en el piso de un particular. Cuando fui, me quedé bastante sorprendido”, relata Benito Portela.

Ángel García Seoane definió el piso como un “auténtico museo”, del que destaca, además de las piezas mencionadas anteriormente, una que llamó especialmente la atención del regidor. “Hay incluso una colección de monedas de plata que pesa más de 20 kilos”, relató.

La colección, siguiendo la petición del propietario, estará ubicada y abierta al público en una de las salas de exposiciones del castillo de Santa Cruz. La identidad del donante de los bienes es desconocida por el momento. Aunque el regidor de Oleiros aseguró que la hará pública en agradecimiento próximamente, de él solo se conoce su profesión y el contenido del piso del que es propietario en el municipio. García Seoane le describió como un “ciudadano ilustre, muy formado, muy culto y proveniente de una familia muy pudiente”.