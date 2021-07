Dos personas encapuchadas asaltaron de madrugada el restaurante La Casa, en Culleredo, y se hicieron con un botín próximo a los 13.000 euros, según detallan los responsables de este establecimiento hostelero. Los asaltantes forzaron la puerta de entrada alrededor de las cinco de la madrugada y vaciaron la caja de seguridad, explica la propietaria, Sandra Naya. La Guardia Civil ha inspeccionado el local en busca de indicios y ha revisado las cámaras de seguridad, que grabaron a los dos asaltantes.

No es la primera vez que este restaurante de Ledoño sufre un robo. Sus responsables cuentan que ya sufrieron otro asalto hace unos tres años. La propietaria se quejaba ayer de la falta de vigilancia en la zona. "Estamos vendidos por el Concello, no es que haya poca vigilancia, es que directamente no hay", lamenta a preguntas de este diario.