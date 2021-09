La plataforma SOS Encrobas convoca una protesta este lunes, día 20, contra “la privatización del río Eume y el lago das Encrobas”. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de trece asociaciones, rechaza la estación hidroeléctrica y el parque eólico previstos en la zona.

La protesta, que incluirá una rueda de prensa, se celebrará a las 9.30 horas ante Augas de Galicia, en Santiago de Compostela. Los convocantes explican que la convocatoria se organiza después de que, en el mes de junio, la entidad dependiente de la Xunta “sacó a concurso de proyectos un aprovechamiento energético del río Eume, en el concello de As Pontes, y otro aprovechamiento energético para el lago de As Encrobas, en los concellos de Cerceda y Carral”.

“Ahora nos comunican que el lunes día 20 de este mes, a las 10.00 horas y a las 11.30 horas, respectivamente, tendrá lugar la apertura de los sobres en la sede de Augas de Galicia, en Santiago de Compostela, para decidir sobre la privatización de estos aprovechamientos a favor de Canerde y Tasga Renovables, respectivamente”, señala la plataforma. “Coincidiendo con el acto de apertura de sobres en la sede de Augas de Galicia, los vecinos y plataformas afectadas invitan a la concentración protesta y posterior rueda de prensa, en la que se leerá un manifiesto por parte de las afectadas”, traslada la plataforma.

Las asociaciones Salvemos o Val do Barcia e o Monte Xalo de Carral, Salvemos a Comarca de Ordes, Petón do Lobo, Fonte Seca de A Baña, Plataforma As Salgueiras de Ponteceso y Plataforma O Quijote de Outes son algunas de las que suscriben la protesta.