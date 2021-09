El III Encontro de Produtores do Mar e da Terra, denominado este año Maridar. Sabor das Mariñas, arrancó ayer en la Avenidas das Américas, frente a la playa de Santa Cristina, con la conferencia inaugural a cargo del reputado chef Pepe Solla. Con la temática de Dieta Atlántica, Cultura y Paisaje, la iniciativa organizada por la Federación de Asociacións Empresariais de As Mariñas (FAE) y el GALP ofrece talleres, actividades, mesas redondas y conferencias hasta este domingo.

El encuentro pretende poner en contacto a los productores de la comarca de As Mariñas, del mar y de la tierra, con el objetivo de dar a conocer y potenciar sus productos. La iniciativa busca también mostrar la oferta de servicios de ocio de la que dispone la comarca. A la inauguración asistieron ayer diversas personalidades y representantes de instituciones de As Mariñas, como los alcaldes de Oleiros y Sada, Ángel García Seoane y Benito Portela, respectivamente, y el presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, José Antonio Santiso. Esta entidad de custodia del territorio acudió con un stand informativo y asistieron varios productores vinculados.

La iniciativa cuenta con patrocinio de la Xunta y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el apoyo del Concello de Oleiros.

El encuentro ofrece hoy tres mesas de trabajo, un taller de cocina saludable para padres e hijos y otro de ecología y reciclaje y actividades de Aspronaga, Cruz Roja y el Museo de Oleiros. Fuera habrá cerveza artesana y actividades náuticas.