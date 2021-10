O próximo domingo día 23 terá lugar en Oleiros outra sesión dentro do programa Apego de fomento do galego dende a nenez. Será no centro cultural A Fábrica de Perillo ás doce do mediodía. Bea Campos será a encargada de contar o conto de Os tres porquiños, pero con cancións e monicreques acompañando esta historia de tradición oral.

O espectáculo está dirixido aos nenos e nenas de ata seis anos de idade. A entrada é gratuíta aínda que hai que reservala facendo a inscrición a través dun formulario. Terán preferencia as familias xa inscritas no Apego de Oleiros, pero só durante os dos primeiros días de inscrición, e despois poderán apuntarse os empadroados.