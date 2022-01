Xogamos xuntos, pero el non é un xogo, es el lema de la campaña que han realizado el Consorcio As Mariñas y la empresa Servigal que se encarga de la recogida de animales en los concellos de la comarca con el fin de concienciar sobre la responsabilidad que conlleva cuidar de un animal para toda la vida, saber que no son un juego y fomentar la adopción. La campaña incluye fotografías, vídeos y anuncios en la radio, en prensa y en las redes sociales, donde posan algunos de los animales a la espera de ser adoptados en las instalaciones de Servigal en Abegondo, en compañía de reconocidos deportistas de la comarca, de distintas disciplinas y procedentes de distintos concellos.

Borja Sánchez, piloto de motos de Abegondo; Gema Alonso, palista del club Ría de Betanzos; el piloto de rally Iván Ares de Carral; la jugadora del CRAT de rugby Paula Medín de Cambre; la velocista del Club Atletismo Sada Nieves Vázquez; y los jugadores del Básquet Coruña Zach Monaghan y Javier Vega, son algunos de los deportistas que ya han participado en la campaña y pasado por las cámaras, aunque se sumarán otros en próximas fechas según las compatibilidades de fechas de los jugadores (están pendientes deportistas de Betanzos, Culleredo y Oleiros). El Básquet Coruña también colabora con la iniciativa publicitándola a pie de pista en los partidos del equipo en Riazor. La campaña también incide en la importancia de la correcta identificación de las mascotas, con la inclusión del chip obligatorio para ayudar a su regreso a casa si se pierden. Pero el Consorcio As Mariñas también quiere fomentar la adopción responsable y tratar de evitar los abandonos. El centro de recogida de animales del Consorcio se ubica en Limiñón (Abegondo), y su teléfono es 981.679083. Varios pastores alemanes, un mestizo de Akita americano, un cariñoso pitbull, una mastín de seis años, varios american stanford y muchos perros mestizos además de gatos, son algunos de los muchos animales que están ahora en adopción y esperando una familia en este centro de Servigal.