Actuaciones musicales de alumnos del centro, sketches humorísticos junto con entrevistas y una mesa redonda con el director de orquesta Juanjo Mena y el gerente del área sanitaria integrada de A Coruña, Luis Verde, integran la séptima edición de Batutas e Bastóns, que se celebrará mañana, miércoles, a las 19.30 h., en el Auditorio Gustav Mahler del Conservatorio Profesional de Música de Culleredo. “La idea es promocionar a los alumnos que tocan, que actúan delante de maestros, y promocionar el Conservatorio de Culleredo, ponerlo en el mapa con directores importantes”, explica el director del centro y conductor del acto, Marcos Seoane.

“Es un acto divertido, no es un acto chapa. Intentamos que sea muy cercano, con preguntas locuaces, y que el director se sienta cómodo y hable un poco de su vida, no solo de la dirección y el mundo de la música clásica que todo el mundo tiene ahí como algo encorsetado”, explica Seoane. Para las entrevistas, el director incluye en el cuestionario preguntas trasladadas por alumnos. “Los niños son niños. Los de ocho años hacen preguntas de lo primero que se les viene. Les preguntan por su tipo de perro preferido, cuánto dinero cobran, si tienen muchas novias, si les gustan los helados... Los chavales intentan ser originales, diferenciarse de los demás”, cuenta Seoane y asegura que incorpora estas preguntas al estilo de David Broncano, que en La Resistencia hace “siempre dos preguntas a sus entrevistados: cuánto dinero tienen en el banco y cuántas relaciones sexuales han tenido en el último mes”. “La última no ha hago”, comenta divertido y avala ciertos planteamientos de los niños al explicar que, en efecto, los directores de orquesta “no son futbolistas, pero cobran mucho dinero”.

La dificultad de contar con la presencia de directores de talla internacional sin contar con presupuesto para abonar lo que cobran en otros actos motiva que Batutas e Bastóns celebre su séptima edición en el décimo aniversario de su nacimiento, señala Seoane. El director recuerda los orígenes del título: “La idea es contar con una batuta, un director, y con un bastón, alguien de peso, que tenga esa fuerza, y que no tenga que ver con la música; una batuta en otros aspectos de la vida”, explica.

Seoane destaca la relevancia a nivel global de los directores que han pasado en la cita por el auditorio cullerdense. “Juanjo Mena es una autoridad mundial”, sostiene y asevera: “En Galicia no existe conservatorio que haga algo de este tamaño. Han pasado Jesús López Cobos o Alberto Zedda, la que era máxima autoridad en Rossini. Si había una duda con El barbero de Sevilla en Nueva York, llamaban a Zedda. Era la voz de Rossini en el mundo. Murió menos de un mes después de la entrevista que le hice. Y Jesús López Cobos fue el mejor director español de todos los tiempos”, sostiene.

Mañana tendrán ocasión de tocar ante Mena alumnos seleccionados por el propio director. Solistas acompañados por piano y “un pequeño combo de los pequeñitos” formarán el menú musical. “Está bien que alumnos con proyección se fogueen, que los escuchen los maestros”, defiende Seoane.