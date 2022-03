El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte desarrollará hasta julio el proyecto As Mulleres do Mar, que buscará “ampliar las competencias” de 90 mujeres de seis cofradías de la zona de Miño. Habrá sesiones sobre el estado actual de las trabajadoras del mar y la importancia de las habilidades sociales y encuentros con mujeres de otras asociaciones.