“Nos interesa la digitalización del uso del agua, ahí tenemos que dar un salto”

La empresa pública Servizos Urbanos Municipais de Arteixo S.A. (Sumarte), se prepara para su puesta en funcionamiento. Ya cuenta con gerente, que es José Manuel Álvarez-Campana Gallo, que fue nombrado tras la realización de un proceso de selección en el que participaron 21 personas. Desde 2015 era asesor del Gobierno local (PP) para la gestión de recursos y captación de subvenciones, y ahora ha decidido dar el paso para asumir la dirección de la nueva firma municipal.

¿Cómo afronta el reto de dirigir la nueva empresa municipal de Arteixo?

Lo afronto con mucha ilusión. Es una ocasión interesante para desplegar las nuevas orientaciones en la gestión, que también piden que la gestión sea más sostenible, con un compromiso ambiental mayor.

¿Por qué decidió presentarse al proceso de selección para ser gerente? ¿Qué le llevó a tomar esta decisión?

Estoy en este tema desde hace años, en temas de planificación vinculados a los servicios urbanos, de la movilidad, el agua, de los fondos europeos… Casi de una manera natural, se hizo la convocatoria y dije, pues bueno, a lo mejor es el momento de dar el paso a la parte de planificación, que es donde estaba yo más, a la parte de gestión, que tiene un registro distinto, pero es muy atractiva.

¿En qué notará el vecino la puesta en marcha de la nueva empresa municipal?

Esto es muy importante. Hay que estudiar de qué manera la empresa trabaje para conseguir que el vecino tenga menos problemas. La idea es que la relación con estos servicios sea una relación más ágil, más sencilla, en lo posible más económica y que no sea un problema. La idea, por ejemplo con el tema del agua, el vecino no diga ¡buf!, tengo que hacer tal gestión, que no tenga ese pensamiento, sino que diga que voy a dar de alta esto o dar de baja aquello. Que la gestión sea algo normal con la empresa de servicios, cómodo y francamente tengas una relación satisfactoria con la administración, o en este caso con el proveedor de servicios. Eso es lo que buscamos.

¿Tiene alguna idea de cómo quiere hacerlo? ¿Se marca algún objetivo para la puesta en funcionamiento de la empresa?

Esto es por etapas. La primera etapa este año es el aterrizaje, el cambio de cuestiones como los procedimientos internos, cuestiones de personal, de procesos, de organización... Este primer año es de transición, para empezar a que se vea esa mejora del servicio, esa agilidad, esa facilidad, sobre todo la facilidad, desburocratizar los servicios. Esta mañana [el pasado martes] ha estado una señora que necesitaba una documentación que tenía que pedirle a otro organismo, y entonces que esto sea muy sencillo, que la gente se comunique de una forma fácil y obtenga lo que ellos necesita, agua o cualquier otro servicio, de una forma sencilla y rápida.

Además del agua, la empresa tiene competencias en energía y movilidad. ¿Qué proyectos tienen?

Antes del agua, comento algunas ideas generales. De la parte del agua hay una parte muy interesante que es el incremento de la capacidad de abastecimiento. Estamos teniendo mucho crecimiento urbano. En términos comparativos, si utilizamos el crecimiento urbano y el industrial, sería como si en dos o tres años se fuera a multiplicar por dos la población. Por eso estamos la inversión de la potabilizadora de Sabón y también estamos con el abastecimiento al polígono de Morás para la fábrica de cervezas. Todo esto va a significar como si hubiera una población de 25.000 personas más en Arteixo. Por tanto, eso nos obliga a un mayor esfuerzo de tecnificación de la red de abastecimiento, de la calidad del servicio. Muy importante también centrarlo en una experiencia de la mejora del cliente, del usuario. Luego hay otra de las líneas del agua muy importante que estoy viendo ahora y nos interesa es la parte de modernización y tecnología de la información y comunicación, la digitalización del uso del agua. Ahí tenemos que dar un salto porque la gestión de estos servicios, si se sigue haciendo como en el siglo XX, nos falta ese avance importantísimo, tanto para la interfaz del cliente, que sepa sus consumos, como la gestión del servicio. También están los contadores digitales, para que no haya que ir a ver personalmente los consumos, sino que de forma automática se sepan los consumos.

¿Y en energía y movilidad qué proyectos hay?

En energía tenemos dos proyectos ahora mismo: la cooperativa energética ciudadana de Arteixo, que es una iniciativa de una cooperativa en la que ya además Sumarte es está como socio colaborador. Es una cooperativa de energía solar. Por otra parte, el Concello tiene un aerogenerador que se dio en concesión para su construcción y explotación, y justo esa concesión termina el año que viene. Una vez termine la concesión, vamos a asumir el aerogenerador. Estamos valorando repotenciarlo. Estos son los dos proyectos de energía que tenemos más en marcha.

¿Y en transporte?

En movilidad tenemos, por una parte, la electrificación del tema del transporte, estamos tramitando la compra de autobuses eléctricos, para que el transporte municipal la mayor parte pueda ser con buses eléctricos. Ahí estamos con las marquesinas y paradas inteligentes, e incluso estamos con un convenio con el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia para poner la primera lanzadera experimental para el verano, para unir Arteixo con las playas. Es conducción autónoma, inteligente y eléctrica. Y luego está el sistema de bicicletas, que hemos recibido financiación Next Generation. Estamos tramitando la compra y la adquisición. Empezaremos, calculo, cuando recibamos el suministro a finales de año.

¿Qué le parecieron las críticas que realizó el PSOE a su nombramiento?

Yo no tenía información, no había visto nada y me lo comentaron. El consejero [del PSOE] explicó que quería que se utilizaran bien las cosas. Y en una reunión que tuvo el consejo, dijo que no tenía ningún problema, al contrario, que le parecía bien y entendía que el nombramiento era adecuado, que cumplía todas las condiciones. Lo importante es el trabajo que se haga, de todos. Además la propia empresa en su diseño es una empresa abierta. Es muy plural, están todos los grupos representados. Es un proyecto colectivo de Arteixo.

¿Cómo se va a hacer la incorporación del servicio de limpieza viaria a la empresa?

Tenemos la previsión de que empiece a llevarse directamente desde la empresa para el 1 de enero de 2023. Vamos a hacer el proceso. Ahora mismo el servicio se está dando por una empresa externa. Estamos estudiando el proceso, la relación contractual con los trabajadores. Es un proceso transicional. Estamos trabajando para hacer el aterrizaje y digerirlo adecuadamente. Sumarte es como una pequeñita Emalcsa.