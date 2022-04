Una librería que reparte suerte

La librería Díaz de la calle Ramón Núñez Montero es la única que existe en la capital municipal de Oleiros y es también el único despacho de lotería en esta zona. Ayer los clientes habituales preguntaban a su propietaria, Verónica Ferreira, quién sería el afortunado que compró un billete de la Lotería Nacional del Jueves Santo con el número 92.347, ya que fue uno de los agraciados con el primer premio, en total 30.000 euros.

“Cuando fueron los otros premios que dimos siempre supe quién se lo había llevado pero esta vez, al ser el puente de Semana Santa, con los festivos, no sé nada. Ojalá sea un cliente fijo, para nosotros es una alegría”, explica Verónica Ferreira mientras en apenas tres minutos despacha a una decena de personas que sellan Primitivas y Bonolotos y hace fotocopias en color a una chica.

Esta papelería y administración de lotería ya tiene experiencia en repartir premios. “Además de éste repartimos casi 94.000 euros en una Primitiva, un segundo premio de Lotería Nacional y hace dos años, un quinto de Navidad. La que armé ese día aquí, casi me da algo”, cuenta Verónica.

Esta emprendedora nació en Caracas (Venezuela), hija de padres que emigraron desde Lalín y Chantada. Regresó a Galicia hace seis años. “Aquí estoy contenta, allá ya no puedes hacer nada, solo sobrevivir. La tranquilidad no tiene precio. No había ni medicinas, llevaban un año mandándole de aquí las pastillas del Parkinson a mi madre”, cuenta.

Tras regresar a Galicia cogió hace tres años el traspaso de la librería Díaz, después de que los propietarios se jubilasen tras muchos años de actividad, y solo ha cambiado el local para otro situado dos edificios más allá. “Aquí tengo un poco de todo, sino es muy difícil. Tienes prensa, revistas, libros, pero también puedes hacer fotocopias y sellar una lotería, por ejemplo”.