Uxes ten todo listo para gozar de tres días de festa. A parroquia arteixá arrinca hoxe, venres 3 de xuño, as súas festas patronais con pulpada e churrascada a partir das oito da tarde e unha verbena a cargo de Foliada D’Ases.

Os festexos proseguirán mañá sábado ao mediodía cunha misa solemne con procesión en honra de San Antonio; sesión vermú, outra churrascada, e verbena a partir das 22.00 horas a cargo de orquestra Trevo.

As dianas e alboradas abrirán a última xornada de festa,xa o domingo 5. Tras a misa solemne prevista para as 13.30 horas en honra do Espírito Santo celebrarase unha sesión vermú amenizada pola orquestra Lume, que será a encargada tamén de pechar a festa cunha verbena a partir das 21.00 horas. Ao longo da tarde haberá tamén xogos e inchables para os máis pequenos.