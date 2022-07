El Concello de Oleiros había anunciado que la única de las tres casas de Bastiagueiriño que no había demolido tras expropiarlas se destinaría a albergar utensilios para el mantenimiento del parque de As Trece Rosas donde se ubica. El Ejecutivo local, sin embargo, ha sacado a contratación las obras para convertir el antiguo chalé residencial no solo en un edificio de servicios de jardinería sino también para que se abra un local de hostelería y aseos públicos. Los trabajos para realizar esta actuación se han licitado por 486.709 euros.

El Concello quiere reconvertir el antiguo chalé integrándolo totalmente en el parque, eliminando su actual bajocubierta para rehacerla con menos altura y que no quite vistas. Tendrá nueva albañilería y carpintería. En el exterior se demolerán los galpones, cierres, soleras, pista deportiva y piscina existentes para poner vegetación en su lugar. En la planta semisótano estarán los aseos, uno masculino, otro femenino y otro mixto, con acceso directo desde el exterior. También se ubicará en el bajo, en un lado el almacén para maquinaria y herramientas de los jardineros. En el almacén también habrá un aseo exclusivo para el personal de jardinería. En la planta baja se abrirá el local de hostelería para dar servicio a los usuarios del parque As Trece Rosas y de la playa de Bastiagueiriño o Bastiagueiro Peneno. Habrá mesas y sillas, una barra, una pequeña cocina anexa y tres aseos para los clientes. El acceso será mediante una rampa de nueva construcción para que sea totalmente accesible, aunque se mantendrán también las escaleras. El Ayuntamiento considera que la legislación actual, estatal y gallega, le permite ubicar en zona de servidumbre de protección de Costas, un edifico de ocio y recreo siempre que no limite las vistas al mar y no suponga una ocupación de más del 5% del ámbito. Todo este suelo es rústico de especial protección por lo que Oleiros necesitará informes favorables, preceptivos y vinculantes, de la Xunta. En la parte trasera de la vivienda se mantendrá la rasante actual para que sirva de terraza del bar que se prevé implantar. Se pondrá además un muro escollera, al estar la zona al borde del acantilado y haberse producido desprendimientos en alguna ocasión. Se ejecutarán además sendas de gravilla hasta la casa y desde ella hasta el camino que baja a la playa de Bastiagueiriño. Se conservarán árboles y los magnolios que existían en la finca de la casa. Al darle un uso recreativo y hostelero a la construcción, y también porque se ubicarán aseos públicos, será necesario instalar redes de servicios, las conexiones de saneamiento, para lo que habrá que poner un sistema de impulsión de las aguas, debido a la pendiente existente. El Ejecutivo local no ha determinado aún el sistema para esta cafetería pero todo indica que al igual que en otros lugares, realizará un contrato de concesión del servicio (como en las Casas do Pobo o edificos como la Casa do Arxentino o la de A Fábrica).