El Concello de Culleredo asegura que tramita la remisión a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta las actuaciones de relleno de parcelas llevadas a cabo por un particular en la parroquia de Orro con el permiso caducado. Afirma que “la actuación consiste en la nivelación y capacitación de un terreno para la realización de tareas agropecuarias” y que, según han comprobado los servicios jurídicos, el particular ha pedido licencia tras caducar el título habilitante concedido en mayo de 2020, pero aún no ha sido informada por los departamentos municipales correspondientes.

El Ayuntamiento informa de que avisará al ente autonómico después de que vecinos de la zona comenzaran a movilizarse para denunciar el caso y contactaran con la portavoz del PP. Asegura que “vecinos de zonas contiguas manifestaron su preocupación pidiendo información por la realización de estos trabajos”. El Gobierno local apunta que “al tratarse de trabajos en suelo rústico, la competencia es autonómica para dirimir si existe algún tipo de infracción”. Aclara que los técnicos han comprobado que los trabajos llevados a cabo eran correctos de acuerdo al título habilitante, “pero ahora ya ha caducado”. Por tanto, las obras actuales carecen de permiso. El PP critica que “el Gobierno local actúa una vez que ven que la oposición y los vecinos están detrás de irregularidades” y le afea la demora en darle acceso al expediente, que pidió hace tres semanas.