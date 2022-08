Los bomberos sofocaron hoy de madrugada un incendio en la fábrica de cacao de Coirós en el que ardieron cuatro toneladas de mercancía. Un particular dio la alerta a la central de emergencias 112 a las 23.30 horas, que sufocó las llamas y retiró el cacao do interior do local.

Los bomberos acaban de recibir una nueva alerta por incendio en el misma fábrica, esta vez en el exterior. Los efectivos se trasladan en este momento al punto.