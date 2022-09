Así trabaja la sociedad civil: una veintena de voluntarios participaron ayer en la jornada de voluntariado ambiental, una actividad incluida en la IX Semana de Custodia do Territorio en As Mariñas, y lograron retirar del río Mendo, en el entorno del puente de A Ermida, en el municipio de Coirós, un total de 813,40 kilos de basura. Entre los residuos que retiraron del cauce había, además de innumerables bolsas, ladrillos y botellas, una gran rueda de camión.

Esta actividad de Custodia es organizada por el colectivo Fragas do Mandeo, que ayer participó en la limpieza simultánea de ríos coordinada por Proxecto Ríos, acción promovida por Adega. Esta jornada de limpieza con ayuda de voluntarios se suma a las limpiezas periódicas que realiza la entidad a lo largo de todo el año mediante el apadrinamiento de tramos de ríos en la comarca. Este año en la limpieza simultánea de ríos solo participaron, dentro de la comarca coruñesa, la Asociación Brexa de Carral, el Concello de A Coruña y, un poco más lejos, Carballo.

La Semana de Custodia también incluyó el pasado sábado la séptima edición de la eco-regata por la ría de Betanzos, otra jornada de voluntariado ambiental en la que participaron 33 personas para recoger basura en seis embarcaciones: O Petelo y Melgacho de O Pedrido; las lanchas Sin Frenos, Rodando y Pesca, de Betanzos, y la propia embarcación de Fragas do Mandeo, que la estrenó hace un mes. En esta travesía se recogieron de la ría brigantina un total de 674,65 kilos de residuos. Entre ellos apareció en esta marisma un lavabo y hasta un coco.

En la organización de esta regata ambiental colaboraron el Club de Remo Olímpico do Mandeo y la Asociación Ría de O Pedrido, la Asociación Roxín Roxal de Paderne y Amigos dos Ríos de Betanzos y Lar de Unta. La jornada finalizó con una cena de confraternidad. Fragas do Mandeo tiene una lancha propia desde el pasado mes de agosto para realizar retiradas periódicas de basura y especies invasoras en la marisma y en solo este mes ya sacó 1.377 kilos de basura, que si se suman a los recogidos en la eco-regata y la limpieza del río, resultan 2,8 toneladas.

Un total de 4,5 toneladas en lo que va de año

Cajas de cerveza, barriles de plástico de detergente, restos de escombros de obras, centenares de plásticos y botellas de plástico y botes de metal, y hasta dos boyas aparecieron en estas limpiezas de Fragas do Mandeo en las marismas brigantinas y en el río Mandeo. Esta entidad además inició este año por primera vez la eliminación de la hierba de la Pampa o plumacho en las marismas. Lograron arrancar las durísimas raíces de un ejemplar después de retirar todas las inflorescencias (el plumero) para no esparcir las semillas. Fragas do Mandeo asegura que el balance de lo que va de este año 2022 suma 4,5 toneladas de residuos retiradas de montes, ríos y costa, además de cinco toneladas de especies invasoras, gracias a 1.857 horas de trabajo de voluntarios. Esta Semana de Custodia incluyó un coloquio con un botánico de la Universidad de Santiago que habló sobre los bosques mariñáns.