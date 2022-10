El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; y el portavoz de Ciudadanos, Manuel Mourelo, coincidieron ayer en asegurar que “va a haber paso de peatones en O Couto” porque faltan pocos meses para las elecciones municipales del próximo mayo. De momento en el pleno de ayer se logró el apoyo unánime de todos los partidos a la moción que presentó Alternativa dos Veciños a petición de los residentes en este núcleo de Santa Cruz para instar al presidente de la Xunta y a la conselleira de Infraestruturas a dotar de “más seguridad a la carretera AC-173”, a reducir la velocidad máxima permitida de 70 a 50 kilómetros por hora y pintar un paso de peatones frente a la parada de autobús.

El PP apoyó esta reclamación al Gobierno gallego pero matizó que se debería pedir un informe a técnicos municipales o a una empresa externa para avalar estas medidas. El regidor señaló que no hacían falta técnicos para comprender algo de sentido común: hace falta un paso de peatones para aumentar la seguridad, y si la Xunta pintó uno en otra carretera suya, en un tramo más peligroso como es la bajada de Montrove, no tiene sentido que no pueda hacer lo mismo en O Couto, donde los residentes hace años que demandan esta medida. “Solo hay que poner una señal y pintar un paso, así de sencillo”, concluyó García Seoane.

La aprobación unánime levantó el aplauso del público, entre el que se encontraban varios vecinos y vecinas de O Couto, que el mes que viene cumplirán un año de movilizaciones todos los lunes para reclamar el paso peatonal. Los partidos destacaron el “mérito” de los residentes en su lucha.

El pleno aprobó, con la abstención del PP, instar a la Xunta a modificar los criterios en el proceso de estabilización del personal del Consorcio Galego de Benestar para no dejar fuera a las actuales trabajadoras. Se aprobó además una moción del PP para instar a modificar la ley para endurecer penas por okupar viviendas y acelerar los proceso de desalojo, aunque admitieron “matices” de personas que se quedan sin trabajo ni casa. Seoane señaló que en El Pinar existen dos casas okupadas.

La Corporación local dio luz verde al estudio de detalle de la urbanización Obelisco, en una manzana donde Acciona Inmobiliaria prevé levantar 24 chalés. Se acordó también la modificación de la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aplicar un 50% de descuento a viviendas que instalen placas solares, durante un plazo de cinco años y con determinadas condiciones. Se dio luz verde a la propuesta del Gobierno de ampliar los límites de sus gastos plurianuales para que en 2023 el gasto ya esté adjudicado y adelantar trámites.