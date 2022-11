O auditorio do centro cultural A Fábrica contará o vindeiro domingo 20 de novembro coa posta en escena do espectáculo Manual para deitarse e durmir, que fará o contacontos Caxoto. Esta función forma parte do programa Apego que trata de fomentar o uso do idioma galego. Esta peza está dirixida a nenos e nenas de ata tres anos de idade. Caxoto amosará historias cheas de aventuras e misterios sen resolver para os momentos antes de durmir. As familias interesadas poden apuntarse xa a través da web.