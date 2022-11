Propietarios de los locales comerciales y garajes del edificio junto al puente de A Pasaxe que va a ser demolido están a la espera de recibir las hojas individuales de expropiación con las valoraciones de las indemnizaciones a percibir. El ministerio ha anunciado que valora el total de las indemnizaciones por expropiación en 2,3 millones de euros pero aún no ha informado de las cantidades que le corresponde individualmente a cada afectado.

En el proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe sí figuran los valores catastrales de la construcción y del suelo, pero no los de las indemnizaciones, que después además los afectados podrán aceptar o recurrir si no están de acuerdo. Será en las hojas de expropiación donde se concreten precios y metros cuadrados. A pesar de la próxima expropiación para demoler este inmueble, aún siguen manteniendo su actividad las empresas ubicadas en él, entre ellas Copigal, que no ha trasladado su sede social, como erróneamente publicó ayer el periódico.