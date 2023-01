Culleredo destinará 2,73 millones a la senda de Orro a Boedo por la antigua vía del tren

El Concello de Culleredo destinará 2,73 millones de euros al presupuesto de contratación (IVA incluido) de la vía verde que conectará los núcleos de Orro con Boedo por el recorrido de las vías de tren que hoy permanecen en desuso. El proyecto constructivo prevé que los trabajos para acondicionar la senda para el paso de peatones y ciclistas se ejecuten en un plazo de ocho meses, desde el acta de replanteo. Se prevé que las obras incluidas en la actuación tengan una vida útil de 20 años, por lo que se las considera sostenibles, apunta el estudio, que actualiza la propuesta de dar una nueva vida a la vía férrea, ya planteada por el Concello Ayuntamiento en 2006, cuando el Ministerio de Fomento descartó la idea.

La obra, que el Concello prevé financiar con apoyo de la Diputación a través de fondos europeos, abarcará 8,24 kilómetros, la mayoría en superficie, 6,67, mientras que 1,5 kilómetros discurren por túneles. En los tramos soterrados que superen los 200 metros de longitud se instalará iluminación con control de volúmenes. Los trabajos pondrán una plataforma mixta, con un tipo de pavimento para el paso de los ciclistas y otro, de zahorra, para las franjas reservadas a los peatones. En el trecho que discurre por Boedo, donde se han levantado por completo las vías y traviesas, se proyecta una senda de hormigón, detalla el proyecto constructivo.

El trazado de la Vía Verde Orro-Boedo no afecta de forma directa a ningún bien patrimonial. Por el contrario, el proyecto constructivo considera como “un elemento importante” la recuperación de los elementos de drenaje existentes, en particular, las cunetas en zonas de trinchera, parte de la estructura ferroviaria en desuso, “como parte del patrimonio ferroviario”, señala, “aunque no se encuentran catalogados”, apunta el documento.

El proyecto señala cuatro puntos singulares, por complejidades funcionales o estructuras que “exigen de un estudio en mayor detalle”: la estación de Uxes, inicio del recorrido, presenta dificultades de acceso “impuestas por el trazado del Eje Atlántico Ferroviario”; la Asociación Cultural de Orro presenta un acceso difícil para personas con movilidad reducida; la estación de Bregua se señala como “centro de servicios y valorización de un elemento ferroviario patrimonial como el edificio de la estación y los andenes”; y Boedo, por el levantamiento total de la vía y la necesidad de dar continuidad a la vía verde en un entorno ya urbanizado.

Las áreas de descanso previstas se ubicarán en la Asociación Cultural Orro, el campo de fútbol de Orro, la estación de Bregua, Boedo y las casetas ferroviarias a lo largo del trayecto. Los puntos de acceso se han proyectado en la estación de Uxes, la Asociación Vecinal Orro, el campo de fútbol de Orro, el Centro Logístico de Ledoño (CLT), A Esfarrapa, la estación de Bregua y Boedo. Para las zonas de aparcamiento se aprovecharán algunas existentes, como son las situadas junto al local de la asociación vecinal, al campo de fútbol, al centro logístico y a la estación de Bregua y en Boedo se acondicionará el aparcamiento actual y se crearán nuevas plazas.