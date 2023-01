El Gobierno local de Cambre lamenta la actitud “inmovilista” de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, respecto a la vía ártabra, ya que este miércoles avanzó en el Parlamento gallego que reiniciará la tramitación en primavera “previéndose que no se modificará el trazado para entroncar la vía ártabra con la AP-9 en A Gándara”. El Ejecutivo cambrés considera un “atrevimiento” por parte de Vázquez “decir que no se modificará el trazado alegando que el entronque en Catro Camiños tiene un mayor impacto territorial” cuando, asegura, “el Ministerio de Transportes nunca informó sobre el entronque en Catro Camiños”, por lo que desconoce “de dónde sale la información de que esta propuesta no cumple con los requisitos del organismo, como dijo la conselleira”.

“Hasta dónde va a llegar la Consellería para hacer que prevalezca su propuesta de trazado”, se pregunta el Gobierno local, que mantiene su apuesta por conectar la vía ártabra con la autopista AP-9 en Catro Camiños y no en A Gándara, como proyecta la Xunta, que aduce criterios técnicos para su elección. Cambre incide en que “como dictó la Justicia, la Xunta deberá reiniciar el proyecto de trazado, lo que supone poner en marcha una nueva tramitación desde su inicio y analizar diferentes alternativas”. La Xunta prevé acabar el enlace de la ártabra con la N-VI y reiniciar la tramitación de la conexión con la AP-9 en primavera “El cumplimiento de la sentencia emitida por el TSXG supone que la Xunta tiene que reiniciar el proyecto de trazado de la ártabra”, subraya el Ejecutivo cambrés y apunta que para el trazado suspendido “solo se había estudiado la alternativa propuesta por la Consellería”. El Ejecutivo autonómico deberá ahora plantear tres opciones y “el proyecto tendrá que contar con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y seguir el procedimiento legalmente establecido”, reclama Cambre. Apunta que, una vez realizados estos análisis y estudios, “se adoptará la alternativa que sea más adecuada, no solo desde el punto de vista de las infraestructuras, sino también desde la perspectiva medioambiental”, asegura el Gobierno cambrés. Afirma no entender “por qué la conselleira está diciendo que no se va a modificar el trazado, ya que la opción de trazado tendrá que venir marcada por un estudio de alternativas verdadero, y no por una decisión previamente adoptada”, avisa. Vázquez reiteró en el Parlamento gallego que las sentencias anularon los proyectos de trazado y constructivo por defectos en la tramitación y aprobación en su momento, en 2009, pero no por discrepancias en el trazado. Aseguró, además, que el entronque en Catro Camiños que reclama Cambre no se ajusta a los criterios del Ministerio de Transportes. El Supremo da carpetazo al diseño de la Xunta para conectar la ártabra con la AP-9 El Gobierno de Cambre sostiene que “esta no es la primera vez que la Consellería de Infraestruturas tiene que rectificar proyectos por problemas relacionados con la tramitación ambiental”. Asegura que “la situación se repitió con el vial 11-17”, proyecto cuya tramitación “se paralizó” desde que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda indicó a la Axencia Galega de Infraestruturas que debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, no simplificada, en 2017.