El Concello de Culleredo proyecta unos presupuestos para 2023 de 34,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 24% con respecto a las cuentas del año pasado. La partida para inversiones en obras se eleva a más de doble, con 8,8 millones frente a los 3,95 del pasado ejercicio, avanzó el Ayuntamiento este jueves, rebasado ya el plazo legal para presentar las cuentas y a solo tres meses de las próximas elecciones municipales. Prevé llevarlas a pleno “en los próximos días”.

Entre las inversiones destacan la regeneración del edificio C de la antigua fábrica de la Cros, con una partida de 600.000 euros; la reforma del parque de As Brañas, en Fonteculler —que permanece inoperativo y con la cubierta desplomada en el suelo desde que rompieron los anclajes, en octubre de 2022—, dotada con 420.000 euros; o la mejora del césped del campo de O Carrizo, para la que se consignan 600.000 euros. Las partida para la Cros y el parque de As Brañas son las mismas que ya se incluyeron en las cuentas del año pasado y se incorporarán al nuevo presupuesto al no haberse ejecutado aún. El Concello afirma que los fondos para regenerar Fonte da Balsa, que no figuran con partida propia, se incluirán, como obra pendiente, tras liquidar el ejercicio 2022.

En las partidas para obras, sobresalen también las mejoras en la red viaria y los proyectos de seguridad vial y renovación de carreteras. Las cuentas dotan con 700.000 euros el plan de accesibilidad y reurbanización en el rural, que abarcará a Orro, Vinseira, Boedo, Bregua y Celas. El capítulo de inversiones proyecta también obras de mejora viaria en Rutis, con 622.000 euros; intervenciones en las urbanizaciones de Monte Alfeirán, Vallesur, Los Olivos y Mansosol, con 600.000 euros; y una bolsa de mejora de pavimentos en vías dotada con 750.000 euros.

El presupuesto reserva 42.131 euros para el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) —paralizado desde 2018—, la cuantía final para pagar a la empresa redactora en caso de que finalice el documento, decisión aún sin tomar, explica el Concello. Además, reserva 500.000 euros para la compra de locales.

El alcalde, José Ramón Rioboo, sostiene que el proyecto presupuestario prevé “actuaciones de envergadura para el avance que está experimentando Culleredo”. “Queremos afianzar y optimizar la prestación de servicios con la meta puesta en aumentar la calidad de vida”, expresa.

El entorno del colegio de Tarrío se renovará para incrementar la seguridad, con una inversión de 134.000 euros. La continuación de la obra para potenciar el Camino Inglés en Almeiras contará con 140.000 euros. Se prevé también un itinerario peatonal y ciclista del polígono industrial de Alvedro al núcleo homónimo, con 41.000 euros.

En zona urbana habrá actuaciones como la renovación de la calle Andrés Pan Vieiro, en O Burgo, con 406.000 euros; o la reforma de la plaza de Tierno Galván, con 407.000 euros. Además, se proyectan aparcamientos en O Burgo y Vilaboa por 300.000 euros. El documento preverá también 200.000 euros para reformar la plaza y parque infantil de Tarrío; una bolsa de 200.000 euros para reposiciones en juegos infantiles; y 50.000 euros para un parque periurbano en Almeiras. Además, se reservan 92.000 euros a adecuar la Torre de Celas y 70.000 a la dotación de instalaciones de escenografía en el Edificio de Servizos Múltiples.

Los gastos de personal se prevén en 8,79 millones y los de bienes corrientes y servicios, que incluyen la inversión en servicios sociales, en 14,59 millones.